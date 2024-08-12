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阿爾及利亞女將克莉芙不忍了！律師在巴黎開告網路霸凌

與林郁婷同遇性別風暴，阿爾及利亞女將不忍了！律師在巴黎開告「網路霸凌」。（翻自 Algérie Football Média）

圖文／鏡週刊

本屆巴黎奧運兩名拳擊女將、包括我國的林郁婷與阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif），在這次的比賽中，不斷被外界指控是「帶有XY染色體的男性」，甚至遭到不少網路攻擊，包括《哈利波特》作者JK羅琳也在社群上，也寫下指控林郁婷與克莉芙是男性的言論，引發全球網友熱議。不過現在克莉芙不忍了，目前已委託律師，針對「網路霸凌」的部分在巴黎進行法律訴訟程序，相關文件已送至巴黎檢察官辦公室。

克莉芙委任律師包迪（Nabil Boudi）日前在X平台發布聲明指出，他們目前已向巴黎檢察官辦公室，提交關於「網路嚴重霸凌」的相關法律訴訟文件。包迪強調，這起訴訟將會透過調查，找出發動仇女、種族主義與性別歧視的始作俑者；另一方面，也會聚焦在網路私刑霸凌的源頭。包迪更說，這次這位拳擊金牌得主所遭受到不公平的霸凌，可以說是本屆奧運的最大汙點。

美國《USA TODAY》之後向包迪做進一步詢問，不過目前包迪沒有新的回應。另據《路透》報導，包迪已在本月9日就啟動法律訴訟程序。

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克莉芙在10日就曾簡短聲明強調，自己決定展開一場新的戰鬥，「為正義、尊嚴和榮譽而戰」。這次克莉芙在巴黎奧運女子拳擊66公斤級賽事上，奪下金牌，我國選手郁婷則是在57公斤級賽事上奪金。體育署長鄭世忠日前接受媒體訪問時強調，體育署尊重林郁婷的想法與意願，然後交給她的團隊和律師去討論是否提告，之後體育署會有後續安排。


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關鍵字： 鏡週刊阿爾及利亞克莉芙林郁婷IBA國際拳總2024奧運2024奧運拳擊巴黎奧運網路霸凌

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