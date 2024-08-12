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捷報！桃園新明奪LLB次青少棒世界冠軍　衛冕成功台灣3連霸

▲新明國中奪得隊史第六座LLB次青少棒冠軍 。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲新明國中奪得隊史第六座LLB次青少棒冠軍 。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者歐建智／綜合報導

代表台灣參加LLB世界少棒聯盟次青少棒世界賽(LLB JLBWS)的桃園新明國中，今天(12日)傳回捷報，靠著范宸竣完投完封7局的完美表現，成功封鎖美國組的冠軍地主密西根隊的打線，最終以5比0贏球奪下世界冠軍。

此次冠軍是自2010年以來的台灣的第十座冠軍盃，也是新明國中隊史的第六座冠軍獎盃，也是疫情後台灣連續三年在次青少棒組(JLBWS)稱霸。

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新明國中面對預賽開始每場都展現優異的得分能力的地主密西根隊，派出國一范宸竣先發，他去年在LLB少棒組世界賽有好表現，本場關鍵賽事登板，絲毫沒有任何緊張，以穩健的投球，順利封鎖以打擊見長的地主隊密西根州打線。

二局上，新明國中靠著對方三壘手的失誤先馳得點，四局上二出局滿壘胡冠威再靠著觸身球擠回一分，五局結束僅以2比0領先。

密西根六局上換上後援投手，新明利用對方投手不穩，以連續安打，再得2分擴大領先差距，七局上劉桓宇再補上一發陽春全壘打，最終以5比0拿下勝利，奪下世界冠軍。

新明國中是第8度前往泰勒參加LLB次青少棒組世界賽，共拿下6座冠軍、1座亞軍，其中在2016年至2018年連續三年奪冠，今年也順利完成連霸。

總教練黃湋志表示：「本次賽事小朋友有頂住壓力，冷靜面對賽事，尤其投手群以極近完美的表現，封鎖對手加上守備打擊的穩定發揮，是能夠奪冠的關鍵。」談到冠軍戰完投完封的范宸竣「他終於投出了上國中以來的代表作，希望他能繼續加油，穩定成長。」

緊接這次青少棒後，代表亞太區出賽的龜山少棒，將預計在台北時間8月15日凌晨5點出戰加拿大，今年台灣地區也收看得到LLB相關賽事的轉播，包括MOD愛爾達體育四台、公視+及Getwin Sport Twitch頻道…等頻道將全程LIVE中文轉播中華隊相關賽事。

關鍵字： 棒球LLB次青少棒桃園新明世界冠軍

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