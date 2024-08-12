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還原爭議滿貫砲　申皓瑋：我是全世界離那個球最近的人

▲▼申皓瑋。（圖／記者李毓康攝）

▲▼申皓瑋。（圖／記者李毓康攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將11日在主場迎戰味全龍，比賽第3局吉力吉撈．鞏冠在滿壘狀況下，敲出中外野深遠飛球，球打在中外野牆上黃線，經過兩次彈跳，才被富邦中外野手申皓瑋接到球，經過電視輔助判決為滿貫全壘打，這一判決讓富邦球員氣到一度離開球場，聯盟賽後坦承是技術室誤判，並不是全壘打。當事人申皓瑋也經由球隊拍攝還原當下狀況。

3局上味全龍吉力吉撈．鞏冠在滿壘狀況下，敲出中外野深遠飛球，球打在中外野牆上黃線，在黃線上緣經過兩次彈跳，再彈回場內被富邦中外野手申皓瑋接到球。裁判主動去看重播輔助判決，結果改判為全壘打，陳金鋒跑進場內激動抗議，最後被二壘審紀華文趕出場。

裁判再次利用重播輔助判決，結果還是判全壘打，裁判解釋為球彈到全壘打牆後緣彈回來，是一支全壘打，富邦悍將球員一度回到休息室要罷賽，之後再回到場內繼續比賽。

根據現場技術委員說明，「認定是球有打到後面的水泥階梯，轉播單位有提供兩個角度，看得出來球是折射，球先打到全壘打牆上方的黃線，折射到外面的水泥階梯，又再彈回全壘打牆上方的黃線，所以認定球有打到外面。」

中華職棒聯盟賽後馬上針對這支改判的全壘打進行檢討及審視，在半夜12點35分發出公告，說明重播輔助判決改判全壘打是誤判，球打在黃色帆布包入的全壘打牆軟墊後方水泥牆角，擊中該處應視為場內一部分，這一球不是全壘打。

申皓瑋直言自己是全世界離那個球最近的人，「球打到全壘打牆牆壁的聲音跟水泥地不一樣，再來就是這兩者還有一定的距離，如果是全壘打的話，球應該會消失在鏡頭前面，然後再彈回來」。

「第一時間場內裁判跟大家都覺得這是界內，沒有一個合理的角度可以改判這是全壘打」，申皓瑋在影片中質疑說道，認為這個判決影響球隊蠻大的，「當下改判我相信大家心情都差不多，這就是一個邏輯，球打到全壘打牆都沒消失，我覺得在場的人都看的出來，有點誇張」。

最後申皓瑋也無奈坦言事情已經發生了，就只能把該做的事情做好，同時申皓瑋也感謝在場不離不棄的球迷，「之後我們就是不斷選球、敲安，不在乎記分板，很專注的在每個play去完成比賽」。

「不管我們輸多少分球迷都還是為我們加油，讓我們不會覺得自己在孤軍奮戰，有球迷的鼓勵我們就盡力做好每一件事情」。

關鍵字： 中職富邦悍將味全龍黃保羅申皓瑋

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