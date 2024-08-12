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跟麟洋配合照接收好運奪金　林郁婷：我成功接到這個棒

▲▼李洋發布「三金合體」照片。（圖／李洋臉書）

▲李洋、王齊麟與林郁婷「三金合體」照片。（圖／李洋臉書）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運結束，我國由羽球「黃金男雙」李洋及王齊麟、拳擊好手林郁婷奪下二面金牌，林郁婷說「麟洋配」奪金當天，還特別與兩人合照，「我成功接到這個棒，把金牌榮耀帶回台灣。」

台灣今年在巴黎奧運拿到2金5銅佳績，羽球男雙組合王齊麟與李洋在不被看好之下，從小組賽開始一直連勝到最後金牌戰擊敗大陸組合，本屆中華隊奪下第一面金牌，也是奧運羽球史上首次同一組合的男雙連霸。

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▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

拳擊好手林郁婷儘管面對外界風風雨雨，在巴黎奧運女子57公斤級一路過關斬將，最終在金牌戰擊敗波蘭對手，為台灣打下史上首面拳擊金牌，也是本屆代表團第二面金牌。

林郁婷表示，「看到王齊麟與李洋他們就是站在頒獎台，就覺得這是非常榮耀的一件事，也很為他們高興。」

「麟洋配」奪金當天，林郁婷還特別與兩人合照，希望接收他們的好運，結果真的接下好運，她說，「事實上也證明了，就是我成功接到這個棒，把金牌榮耀帶回台灣。」

回顧奪金那一晚，林郁婷笑說還是覺得很不可思議，「在奧運奪金這一個夢，真的做了好久，經歷的一切辛苦與努力，只有自己跟曾自強教練最清楚，非常地感謝教練，如果沒有他，就沒有今天的林郁婷。」

談起母親，林郁婷的神情看得出思念，她說：「還不敢跟媽媽聯絡，怕我們的情緒會控制不住，等回家後再給她一個大大的擁抱。」

林郁婷在閉幕式與我國短跑好手楊俊瀚一同擔任掌旗官，她感到非常興奮，她笑說：「有機會踏上紫色夢幻的跑道，並擔任掌旗官，能把我們屬於我們的旗幟，揮舞讓世界看見，我覺得是非常榮耀的一件事。」
 

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運羽球2024奧運拳擊林郁婷李洋王齊麟

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