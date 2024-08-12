「跆拳道甜心」羅嘉翎返台開心抱愛犬　爸爸暖喊：永遠都支持她

▲▼巴黎奧運中華跆拳道代表隊羅嘉翎返台。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

「跆拳道甜心」羅嘉翎12日早上從巴黎返抵國門，大批親友接機，爸爸羅文祥也帶著她的愛犬「歐巴」一起來迎接她。羅嘉翎表示，「謝謝大家這麼早來接機，我們還是會繼續努力再加油。」經過長途飛機降落回台，她笑言，很想喝珍珠奶茶，先吃早餐。

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羅嘉翎本屆奧運因傷勢影響成績，她表示，回來之後先休養，再看比賽時間。教練劉聰達則補充說，「下半年度賽程都規劃好，以她傷勢為主，因為傷勢困擾比較久，要降體重還要訓練、比賽，要讓她休養好，預計10月才有比賽。」

▲▼巴黎奧運中華跆拳道代表隊羅嘉翎返台。（圖／記者李毓康攝）

羅嘉翎比賽結束後，男友邱相榤在社群發文，分享了一張兩人背影合照並說道，「辛苦了！我只希望妳能健康回來。」而邱相榤將成為羽球男雙金牌王齊麟的新搭擋，羅嘉翎也說，「之後就換他有很多賽事，要跟齊麟搭配，以他賽事為主，空檔再約會。」

▲巴黎奧運中華跆拳道代表隊羅嘉翎返台，右為羅嘉翎父親羅文祥。（圖／記者李毓康攝）

爸爸羅文祥則說，「嘉翎很棒，我們永遠都支持她，這過程已經百分百努力，結果不重要，每個人想要冠軍，冠軍只有一個，她還年輕有機會，先把傷養好，歸零重新再出發。」

賽事期間不少網友、粉絲都留言力挺，羅嘉翎表示，「不管在比賽前或賽後，很多支持我們的網友、親友及長官，支持鼓勵都有看到，很感動。這場奧運凝聚在一起，不顧時差為我們加油，真的很感動。」

▲▼巴黎奧運中華跆拳道代表隊羅嘉翎返台。（圖／記者李毓康攝）