法國「游泳小王子」護送聖火　黃金航員從天而降、奧運五環升空

▲法國「游泳小王子」馬向將聖火護送到法蘭西體育場。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運閉幕式台灣時間12日凌晨3點舉行，地主法國「游泳小王子」馬向(Leon Marchand)擔任保護使者，提著小提燈護送聖火到法蘭西體育場，體育場內的表演則以「飲水思源」為主題，神祕的黃金航員從天而降，眾人齊心協力打造奧運五環，象徵五大洲團結一心，最後奧運五環升空。

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▲巴黎奧運閉幕式表演，黃金航員從天而降，蒙面俠再次現身。（圖／路透）

閉幕式一開始是本屆奧運勇奪4金的「游泳小王子」馬向穿著西裝，擔任聖火保護使者，將裝有聖火的小提燈護送到法蘭西體育場。

▲法國「游泳小王子」馬向將聖火護送到法蘭西體育場。（圖／路透）

陷入黑暗的法蘭西體育場，黃金航員從天而降，這個角色來自科幻小說，開幕典禮上的蒙面俠也再次現身，他展開奧運起源國希臘的國旗，由黃金航員舉著希臘國旗，隨後薩莫色雷斯勝利女神從場中央升起，演奏者彈著垂吊在空中的鋼琴，他所彈的是《阿波羅頌》，一系列「飲水思源」的表演。

接著是眾人齊心協力打造奧運五環，象徵五大洲團結一心，奧運五環升空，現場響起歡呼聲。

▲巴黎奧運閉幕式，奧運五環升空。（圖／路透）