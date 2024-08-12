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高承睿「接棒」師父莊智淵竄升二哥　桌球2028爭牌看他和林昀儒

▲▼巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵、高承睿返國。（圖／記者李毓康攝）

▲師徒莊智淵、高承睿。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球代表隊本屆巴黎奧運單打、混雙和團體全止步8強，無緣頒獎台，43歲的「桌球教父」莊智淵連打6屆奧運後宣布退休，所幸有他的19歲愛徒高承睿接棒，新一代「國民乖孫」高承睿首次參加奧運就打進男單16強，目前排在世界第35，僅次於一哥林昀儒，兩人是下屆洛杉磯奧運的奪牌希望。

高承睿從幼稚園開始打桌球，小學畢業後隻身南下到「智淵桌球運動館」拜師，15歲開始4度獲得青少年及成人國手資格，去年11月世界排名首次超越師父莊智淵，躍居台灣二哥。

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▲▼中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

高承睿的發球技巧出色，多變的旋轉讓對手難以捉摸，擅長反手攻擊，首次參加奧運就打進男單16強，團體賽則止步8強，未來還有很大的進步空間。

差點在東京奧運拿下「雙銅」的台灣一哥林昀儒，東京奧運後世界排名一度高居第5，這3年來幾乎都保持在前10，目前名列世界第7，他本屆巴黎奧運3線出擊，無奈都在8強就遭逢強敵。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

林昀儒與陳思羽混雙遇到中國球王王楚欽與球后孫穎莎組成的「莎頭組合」；男單則與法國17歲超新星「眼鏡弟」勒布朗(Felix Lebrun)打到第7局惜敗；男團碰上日本，僅林昀儒打敗「怪物少年」張本智和搶下唯一1點，以1比4出局。

林昀儒實力已是世界頂尖，本屆巴黎奧運還不是他的最佳狀態，他自去年3月遭逢手傷，無名指到手臂之間的神經受傷，目前抽板還是受到影響，不過「安心教練」偉關晴光(韋晴光)點出，林昀儒未來要加強體能及中遠檯的應對。

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲林昀儒去年3月遭逢手傷，至今仍受到影響。（圖／路透）

關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球2024奧運台灣之光巴黎奧運林昀儒高承睿莊智淵

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