郭婞淳是否續戰奧運未決定　陳玟卉、方莞靈都值得期待

▲「舉重女神」郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運舉重項目中華隊共有三位女性選手「女力出擊」，分別是49公斤級的方莞靈、59公斤級的郭婞淳以及71公斤級的陳玟卉，最終「舉重女神」郭婞淳摘下銅牌，方莞靈、陳玟卉則分別都以第6名作收，今年將滿31歲的郭婞淳，是否續戰下屆奧運她仍未說死，但下屆奧運方莞靈、陳玟卉也分別才29、31歲正值顛峰，有機會為台灣的女子舉重接班。

創下史無前例、連三屆奧運奪牌的「舉重女神」郭婞淳，因為傷勢緣故，她透露自己迷失了兩年，但最終成功在巴黎奧運再度擦亮自己「舉重女神」的招牌，她也認為，「不完美，但真實！」會不會繼續參戰下一屆洛杉磯奧運，郭婞淳並沒有說死，只表示會視身體狀況而定，而她屆時也將滿35歲，台灣勢必得開始找尋接班選手。

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▲「舉重精靈」方莞靈。（圖／路透）

年底才要滿25歲的方莞靈，本屆奧運是她人生第二屆奧運，雖然最終僅以第6名作收，但她在本屆比賽繳出抓舉86公斤，總和193公斤的表現，都寫下全國紀錄新猷，尤其她賽後還傳出是帶著手傷上陣，卻能有如此精彩表現，未來依舊十分可期。

▲中華隊舉重女將陳玟卉。（圖／中華奧會提供）

陳玟卉今年27歲，於東京奧運降體重參加64公斤量級奪銅的她，生涯第二度的奧運會回到以往熟悉的71公斤量級出賽，最終以第6名作收，但她賽後落淚頻頻自責因為急躁所以表現不佳，更已經預告會在2028年洛杉磯奧運拚出佳績，屆時她31歲正值顛峰，有機會為台灣舉重再摘一牌。

▲台灣舉重新星陳冠伶。（圖／記者林敬旻攝）

而除了方莞靈、陳玟卉之外，在舉重世錦賽橫掃三金，並寫下55公斤級抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和204公斤的三項全國新紀錄的舉重新星陳冠伶，去年以18歲高中應屆畢業生之姿登上杭州亞運舞台，今年她才19歲，4年後23歲的她勢必會成為台灣舉重新「女力」，非常值得期待。