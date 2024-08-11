一拳揮開「性別抹黑」！林郁婷奪金　助台灣世界排名提升21名

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在本次巴黎奧運女子57公斤級別拳擊決賽中，「台灣拳后」林郁婷以連4場5比0的完美成績順利拿下勝利。林郁婷優異的表現，不僅一拳掃開了糾纏多日的性別抹黑，也讓台灣在本次奧運的排名提升21名，目前以2金5銅的成績排名參賽國中第33名。

▲林郁婷無懼性別紛擾打下金牌。（圖／達志／路透社）

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根據奧運官方即時統計資料顯示，台灣在4日當天，藉著麟洋配成功衛冕羽球男雙金牌的關係，以1金2銅的成績，從原本的54名爬升了整整23名，在當時與靠著柔道項目拿下1金2銅的烏茲別克並列第31名。

雖然後續台灣仍有4面銅牌進帳，但是在10日當天，台灣以1金5銅、共計6面獎牌的成績，名次摔落參賽國中的第54名。

而在11日，台灣憑藉著林郁婷在女子57公斤級別拳擊決賽的勝利，再次順利拿下一面金牌，而也是這面金牌，讓台灣的名次一口氣提升21名，目前已2金5銅、共計7面獎牌的成績位列參賽國中的第33名。

▲本屆台灣代表團累積拿下2金、5銅，7面獎牌則為隊史次佳，至截稿為止在本屆獎牌排行榜排名33名。（圖／翻攝自巴黎奧運官網）

而相較於上屆2020年東京奧運，當時台灣拿到2金4銀6銅，共計12面獎牌，在當時可以說是刷新台灣在奧運中的奪牌紀錄。而如今巴黎奧運中，台灣2金5銅的成績雖未能再次刷新東京奧運的最佳紀錄，但仍超越2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運的紀錄，成為總獎牌數史上第二多的表現。

目前巴黎奧運參賽國的獎牌排行中，中國以39金27銀24銅，共計90面獎牌的成績名列第一，第二名則是38金42銀42銅，共計122面獎牌的美國，第三名則是18金18銀14銅，共計50面獎牌的澳洲。

第四則是18金12銀13銅，共計43面獎牌的日本，第五名則是16金24銀22銅，共計62面獎牌的澳洲。後續的排名依序是英國、南韓、荷蘭、德國與義大利。

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