賽前教練求「平安米」加持！孫振止步小組賽：輸得心甘情願

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運初登場的「台灣舞王」孫振，在小組賽三回合只拿下1勝，位列分組第三無緣晉級，雖然他賽後指出，「差一點進8強，有點sad！」但也直言全部對手們都為奧運奉獻非常多，他們都值得進入8強！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台灣舞王」孫振與教練求的平安米。（圖／記者簡名杉攝）

賽後孫振先從外套口袋拿出一包天母「三玉宮」的平安米，他透露那是教練每次比賽前都會為他求的幸運小物，指出之前教練求了這個米之後，他在上海的奧運資格賽就進8強，於是教練就開始迷信，每次比賽都會幫他求這個米。

此役孫振指出他自認自己做得還不錯，笑說，「我超級緊張，上場之前這一天都好緊張，但最後真的到了今天的時候，我只有釋放的感覺！」也很開心街舞能進入奧運競技，並被大家所喜愛。

「就差那麼一點點就進8強，覺得有點sad，但是也覺得說，我的對手完全值得進8強。」孫振說，「我覺得有一點可惜，是我沒有100%執行完我所有腦中的動作，我大概準備了可能20個動作好了，只做了17個、有3個沒有做到，這個成果發表我也沒有發表好。」

但他強調，每位選手這幾年都在為了奧運犧牲奉獻、付出了很多，直言所有晉級的選手都是他們值得的，自己也輸得心甘情願，同時點出，「從一開始有在跟我賽事的人就知道，大家也進步了、我也進步了，真的就是大家在比誰跑得比較快，所以我覺得大家都值得。」

孫振談到第一次在世界各地的觀眾面前獻技，「感謝大家願意這樣子幫街舞舞者加油、幫霹靂舞者加油，覺得很榮幸、也很開心，可以生在這個時代。」