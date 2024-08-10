贊助奧運95年！公衛專家喊話「切割可口可樂」：與健康精神背道而馳

▲可口可樂自1928年以來，一直是奧運的主要贊助商。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

巴黎奧運即將落幕，有2位全球公共衛生組織「關鍵策略」的專家，最近在《英國醫學期刊全球健康》上發表評論，呼籲奧運組織與其歷史最悠久的贊助商「可口可樂公司」解除合作關係，因為他們認為可口可樂這種含糖飲料對全球健康造成嚴重影響，並且對環境造成汙染，而這與奧運推廣健康的精神背道而馳。

根據《法新社》、《法國國際廣播電台》等法媒報導，本屆巴黎奧運號稱是史上最環保的一屆，從沒有冷氣改用冷卻系統、使用紙板床，到選手村的食材大部分都從法國當地取得，奧運組織都在努力減少碳足跡，然而對於可口可樂這種不健康飲料的贊助，卻引起了專家的質疑。

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全球公共衛生組織「關鍵策略」Trish Cotter和Sandra Mullin最近在《英國醫學期刊全球健康》上發表評論指出，可口可樂公司自1928年以來，一直是奧運的主要贊助商，在每屆奧運會期間，可口可樂的廣告無處不在，不過他們認為，這種含糖飲料對全球健康問題的貢獻不容忽視，因為含糖飲料是肥胖、糖尿病、高血壓和心臟病等全球流行病的主要推手。

▲健康專家呼籲奧運與可口可樂解除贊助關係。（示意圖／取自pixabay）

此外，他們也指出，可口可樂的產品也導致了全球塑膠汙染、溫室氣體排放和大量用水，如果奧運組織繼續與可口可樂公司合作，那麼它就成為了加劇全球營養不良、環境和氣候變化等問題的共謀者。

事實上，公共衛生專家們近年來一直呼籲國際奧委會終止與可口可樂的合作關係，他們認為，奧運會作為全球最大的運動盛事，應該推廣對公共健康有益的產品，而不是如可口可樂這樣的含糖飲料。他們指出，含糖飲料與第二型糖尿病有直接關聯，這種疾病影響全球約4.62億人，呼籲奧運組織與可口可樂「斷交」，並將注意力轉向公共政策措施，以解決全球健康問題。

對此，國際奧會（IOC）則對其與可口可樂的合作關係表示「無比自豪」，並強調可口可樂有提供無糖飲料。