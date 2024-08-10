世界紀錄保持人契貝萬米稱后　奧運雙金入袋

▲世界紀錄保持人契貝（Beatrice Chebet）在巴黎奧運田徑女子1萬公尺贏得金牌 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

世界紀錄保持人契貝（Beatrice Chebet）今天在巴黎奧運田徑女子1萬公尺贏得金牌，本屆繼5000公尺奪冠後再次摘金，粉碎荷蘭名將哈山（Sifan Hassan）的衛冕希望。

法新社報導，在座無虛席的法國國家體育場（Stade de France），首次參加奧運的肯亞長跑好手契貝以30分43秒25勝出。她在2日舉行的女子5000公尺決賽以14分28秒56率先抵達終點。

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義大利選手巴托克萊蒂（Nadia Battocletti）以30分43秒35鍍銀，刷新義大利全國紀錄；哈山則再次在本屆奧運奪銅，成績為30分44秒12。她先前在5000公尺賽事同樣獲得第3名。

契貝5月剛在美國俄勒岡州尤金（Eugene）刷新1萬公尺世界紀錄，以28分54秒14成為首位突破29分大關的女跑者。 契貝表示，「要跑5000公尺和1萬公尺並非易事」，她說她的策略是「保持專注，相信自己可以達到目標。相信自己就對了」。

契貝說：「我相信我可以做得到。我想要為我的國家贏得1萬公尺項目的獎牌，因為肯亞從未（在女子1萬公尺）奪金，所以我告訴自己，我想要成為第一個在1萬公尺賽事贏得金牌的女性。」