確診＋高燒還能拿銅牌　教練讚嘆萊爾斯強大意志力

▲美國名將萊爾斯（Noah Lyles）確診。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

美國名將萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運田徑男子200公尺奪下銅牌，賽後被報導他已經確診，並且體溫高達38.9度，強大的意志力也受到教練布勞曼（Lance Brauman）讚嘆，他也將目標放在4年後的洛杉磯奧運。

根據《美聯社》報導，萊爾斯在決賽2天前就確診，但他仍堅持出賽，並以19秒70的成績奪銅，波札那的特伯格（Letsile Tebogo）以19秒46的成績摘金，銀牌則是跑出19秒62的美國選手貝德納雷克（Kenneth Bednarek）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

萊爾斯的教練布勞曼也在今天受訪時表示，「那些選手表現得非常出色，但能以38.9度的體溫跑出19秒70秒的成績獲得銅牌，已經相當不錯了。」

布勞曼也認為，這場萊爾斯的表現，就像他在100公尺奪下金牌那場一樣出色，「在奧運100公尺賽跑奪下金牌是無法替代的，那可能是最重要的獎牌，但我們談過這個，他也對這枚銅牌感到非常滿意。」

布勞曼將眼光放在4年後的洛杉磯奧運，他表示27歲的萊爾斯未來還有很多機會，畢竟身體才剛進入巔峰狀態，「至少到洛杉磯奧運他都會表現出色，之後我們再看看會發生什麼。」

▲美國名將萊爾斯（Noah Lyles）確診。（圖／達志影像／美聯社）