林昀儒返國球迷瘋狂接機　直言本屆奧運表現退步了

▲林昀儒返國受到國人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／桃園機場報導

巴黎奧運桌球好手林昀儒與陳思羽今天搭機返國，林昀儒在機場受到大批球迷團團包圍，花了近30分鐘左右才得以走出機場，他表示，接下來會把傷勢弄好，全力準備，

林昀儒在這次巴黎奧運比賽，打了混合雙打、男子單打及男子團體比賽，是本屆最忙碌的選手，但可惜都都在8強賽止步。

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今天林昀儒回到台灣，機場出現大批球迷，在媒體聯訪結束之後，球迷圍上去包圍簽名、合照，林昀儒滿足球迷的需求。

但林昀儒一直被推擠著走出機場，要上車之前又來一波簽名，結果上車時間已是早上8點30分左右，讓人感受到他的魅力。

▲林昀儒返國受到國人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

對於這一趟巴黎奧運是否有成長？林昀儒說：「不知道怎麼說，感覺是退步。」他表示，去年3月發生受傷，現在慢慢恢復，奧運結束後訓練安排上會多一些復健內容。

林昀儒表示，面對之後的比賽及下一屆奧運，接下來全力準備，全力去打，身體練得更強壯，戰術及技術更完整。

被問到如何培育年輕桌球選手，林昀儒表示，自己喜歡最重要，喜歡的話就要堅持訓練，打好每一場比賽。

▲林昀儒返國受到國人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）