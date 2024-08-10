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沒冷氣！林郁婷鶯歌母校訓練場「夏天變烤箱」　校方申請改善

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲培育出林郁婷等多名拳擊國手的新北市鶯歌工商訓練場地沒有冷氣，酷暑期間宛如烤箱。鶯歌工商校長顏龍源說，將全力爭取經費改善。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

培育出林郁婷等多名拳擊國手的新北市鶯歌國中、鶯歌工商訓練場地沒有冷氣，酷暑期間宛如烤箱。鶯歌國中表示，已申請經費，尚在教育部審核；鶯歌工商說，將全力爭取經費改善。

新北市鶯歌工商是拳擊名校，拳擊隊訓練場地在行政大樓7樓，場地雖有多扇窗戶，但盛夏期間一走入宛如烤箱，相當悶熱，當多名選手展開集體訓練時，更是熱氣蒸騰，記者在一旁都覺得有點窒息，站著不動也會流汗。

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鶯歌工商拳擊隊教練郭坤維表示，訓練場地雖在7樓，但風完全吹不進來，選手平時訓練已經很辛苦，還有人需穿著悶熱的減重衣，很擔心選手會不會哪天中暑昏倒；此外，鶯歌國中拳擊隊訓練場設在地下室，比鶯歌工商更悶熱。

郭坤維說，鶯歌工商多年來培育出多名國手，現役就有3人，今年6月畢業的那批也有近10名國手，包括林郁婷與世錦賽國手李承威也都是校友。林郁婷平時除了在國訓中心，有時也會回鶯歌工商、鶯歌國中訓練，以多接觸不同拳風的選手。

郭坤維表示，除了鶯歌國中銜接鶯歌高中的拳擊體系，他們目前也在向下扎根，透過類似夏令營或課後班方式帶國小生或國中生邊玩邊參與，藉此推廣拳擊運動，否則雖然近2屆奧運有提升拳擊能見度與學習風氣，但少子女化仍是衝擊，希望讓更多人認識拳擊。

在地民進黨新北市議員卓冠廷指出，鶯歌工商是三峽與鶯歌地區培育棒球、拳擊選手績效卓越的學校，鶯歌國中曾在2年多前就已提出拳擊等體育練習教室整修及購置體育設備器材的需求，可惜至今仍未獲經費核定。

卓冠廷說，他了解新北學校眾多，每校都在爭取經費，所以積極爭取民間資源協助，今年已促成健身業者捐助健身訓練器材給尖山國中棒球隊、鶯歌國中及鶯歌工商拳擊隊，有媒合到的器材已陸續送到學校。

卓冠廷呼籲，鶯歌地區培育出林郁婷等優秀選手，希望未來政府能優先幫助學校擴充冷氣等硬體設施，給選手更好的訓練環境。

新北市體育局長洪玉玲指出，目前沒有收到學校申請，若學校有改善需求，經評估也符合改善要件，將視情況協助向中央申請，若不符中央補助要件，體育局也會協助學校改善。

▲▼民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

▲新北市鶯歌工商是拳擊名校，拳擊隊訓練場地在行政大樓7樓，多年來培育出多名國手。（圖／記者林銘翰攝）

鶯歌工商校長顏龍源表示，以校長角度來說，資源分配必須考量整體學生分布與公平性，但幫學生爭取最好環境是他的義務，他會全力向主管機關爭取經費。

鶯歌國中校長江明泱說，採逐步改善拳擊隊訓練場地及設備，去年已申請拳擊隊場地改善與冷氣經費，目前還在教育部審核。

民進黨立委蘇巧慧指出，她在2019年向中央爭取新台幣200萬元為鶯歌工商設置拳擊基訓站，提供鶯歌工商拳擊隊更完善訓練場地及器材，也持續為鶯歌工商、鶯歌國中拳擊隊爭取訓練設備換新。

她表示，未來她持續為各校爭取活動空間環境提升，緊盯各項計畫進度，希望讓小選手都能在更舒適、安全環境中揮灑汗水。

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關鍵字： 拳擊鶯歌國中鶯歌工商冷氣訓練場地

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