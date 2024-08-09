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波札那奪非洲首金　總統宣布全國放半天假

▲▼ 非州波札那選手特博格（Letsile Tebogo） 。（圖／路透）

▲ 非州波札那選手特博格（Letsile Tebogo） 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

非州波札那選手特博格（Letsile Tebogo）今在田徑男子200公尺項目拿下金牌，成為史上首位在奧運男子200公尺項目摘金的非洲人。波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）為此宣布9日下午放半天假，全國一起慶祝這項榮耀！

特博格以19.46秒的成績贏得男子200公尺金牌，成為首位在該項目中獲得金牌的非洲選手，同時波札那贏得該國歷史上的首枚奧運金牌。他的成功不僅為波札那，也為整個非洲帶來榮耀。

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拿下金牌之後，特博格將這份榮耀獻給已故母親。他的母親於今年5月去世，在比賽中，他特別穿著印有母親生日的釘鞋，「代表我的每一步都帶著她一起前進，帶著母親，給了我很大的動力。」

選擇以生日做為紀念，特博格說，如果把母親的忌日寫上去，怕自己情緒崩潰，「她去世後，我有將近一個月的時間無法做任何事情。當時我根本無法接受她離開的事實。」

「我必須找回初衷，以及為什麼要繼續走下去的理由。」帶著母親的信念繼續奮鬥下去，特博格做到了，「如果她還在，我相信她會是這個世界上最開心的人之一，因為在我懷疑自己的時候，她一直相信我。」

總統馬西西今在賀電中指出，他代表全國人民向特博格致意，也感謝他的母親，為國家培育了一位冠軍。特博格帶回非洲史上第一面金牌，馬西西直言，他的成就值得全國放半天假、暫停工作來慶祝他，「這將永遠載入波札那共和國的史冊。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運田徑特博格

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