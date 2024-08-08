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「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

▲▼郭婞淳頒獎感動落淚。（圖／路透）

▲郭婞淳頒獎感動落淚。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

30歲的「舉重女神」郭婞淳第4度叩關奧運，儘管自2022年就持續受到腰部與腿部傷勢困擾，她仍堅毅前行，在本屆巴黎奧運盡全力展示最好的自己，最終以總和235公斤摘銅，達成個人連3屆奧運都奪牌的偉大紀錄，她站上頒獎台時忍不住掉下眼淚。

郭婞淳出發前談到反覆的傷勢狀況，一度紅了眼眶，但她仍希望在巴黎奧運展現最好的自己，替台灣爭取榮耀。她今(8)日依舊以充滿自信而美麗的姿態上場，抓舉3把2次成功，以105公斤作收，挺舉第1把沒成功，第2把她一氣呵成舉起130公斤，雖然第3把挑戰137公斤失敗，仍以總和235公斤贏得銅牌。

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▲▼郭婞淳頒獎感動落淚。（圖／路透）

▲郭婞淳邀金牌中國羅詩芳與銀牌加拿大選手沙朗自拍。（圖／路透）

從2016年里約奧運以231公斤奪銅，到上屆東京奧運以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤摘金，再到本屆巴黎奧運，已是所有參賽選手中第2年長，身上還有大小傷勢，但郭婞淳無畏挑戰，再次替台灣舉起希望與榮耀。

郭婞淳達成個人連3屆奧運奪牌的偉大紀錄，她站上頒獎台時感動落淚，不過頒獎完後，郭婞淳轉換情緒，露出燦笑邀請金牌羅詩芳與銀牌沙朗自拍合照。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運舉重郭婞淳2024奧運台灣之光巴黎奧運

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