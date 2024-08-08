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奧運跆拳道正妹裁判「是台灣妹子」！眼尖網友曝：苗栗之光

▲▼巫雨庭,跆拳道,裁判。（圖／路透）

▲有網友注意到場邊裁判妹子是台灣人。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運從場上到場邊都有話題，就有網友在看跆拳道49公斤級轉播時，發現場邊的女裁判來自台灣，不僅年輕還漂亮，瞬間引發熱論。其中有人認出來，「是巫雨庭學姐喔～」、「是很努力也很棒的女生」、「也是台灣之光耶！」「能站上去的都不簡單。」

有網友在Threads分享一段跆拳道賽事的畫面，但重點不是場上選手，「這是來自台灣的裁判耶！好年輕也好漂亮！」原PO透露，他看的該場是女子跆拳道49公斤級，克羅埃西亞對上突尼西亞的比賽，吸引他注意的則是場邊綁馬尾的年輕女裁判，因為她來自台灣。

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貼文引發熱論，「是來自台灣的漂釀的裁判姐姐」、「我需要這位裁判的ig」、「能擔任國際裁判不容易，通常都要擁有國家級教練等級，才能同時擁有同等資格」、「有點像林予晞」、「讚捏～漂亮的台灣之光！」「好美好專業。」還有人笑呼，「這轉播真的根本就是在拍裁判啊！」

有眼尖網友則認出她是誰，「是巫雨庭學姊喔～」、「目前唯一連續二屆裁判」、「苗栗之光唷！」據了解，巫雨庭今年30歲，曾在東京奧運獲聘擔任跆拳道國際裁判，這屆再度獲聘，是台灣首位受到續聘的跆拳道國際裁判。

據《鏡週刊》3年前報導，巫雨庭來自苗栗，從小受父親栽培走上跆拳道選手之路，高中當選亞青賽國手，但大學時表現未能有所突破，後來決定轉任教練，考取台北市立大學運動管理碩士學位，從2017年起擔任跆拳道和體適能教練。另外，她還趁同年世界跆拳道聯盟在台灣舉辦研討會的機會，取得國際裁判證照。

之後巫雨庭先是參加在南韓舉辦的國際裁判講習，並多次獲邀參與各項國際賽事執法，迅速累積裁判經驗，更在2019年前往中國參加「全球50大裁判」培訓營，結業後遠赴5大洲、20多個國家，參與各國奧運國手選拔賽事，相當了不起。

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關鍵字： 巫雨庭裁判2024奧運2024奧運跆拳道2024奧運台灣之光

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