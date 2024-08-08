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唐嘉鴻決賽掉槓也不捨對手失誤　看見一討論笑了

▲▼巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻返台。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在本屆巴黎奧運體操單槓項目驚險奪銅，對於對手陸續發生失誤，他表示，自己反而不希望他們發生失誤。事後看到有人討論，這是來自「航平的詛咒」，讓他也噗哧一笑。
 

唐嘉鴻在決賽執行卡西納（Cassina）動作時發生落槓失誤，但很快回穩，仍完成全套動作，最終以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌。

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不過接下來出場的選手，陸續都有人發生失誤，連同唐嘉鴻，8名選手有6人出現失誤，包括掉槓、落地動作不完整。

唐嘉鴻作為首名出場的選手，在場邊看著大家也有失誤狀況，他表示，「其實自己的心態，反而不希望他們出現失誤，大家都很辛苦，站上去都是為了爭取好成績。」

上屆東京奧運奪銀的克羅埃西亞名將舍比奇（Tin Srbic），在決賽也發生掉槓失誤。唐嘉鴻說，大家都「英雄惜英雄」，自己和他交手多次，看到他掉下來也很惋惜，「我們年紀相同（27），希望他不要放棄，期待再度同場競技。」

8名選手有6人失誤，唐嘉鴻笑稱，後續在一些社群、官網看到有趣的討論，「有人說內村航平（日本體操一哥）在東京奧運失手錯失決賽，是不是從那時詛咒就開始，因為那屆後面也掉了5個，滿好笑的，原來還有這種說法。」

不過言歸正傳，唐嘉鴻認為，這2屆失誤率提升，或許和規則更新有很大的關係，「大家會講求多樣化，難度要上去，技術會更複雜，精准度必須更高。」

教練翁士航則開玩笑稱，「如果這是8點檔，8個人有6個人失敗，可以稱作爛片，但這在現實發生了，這樣都不叫奇蹟的話，什麼才叫奇蹟。」他也替子弟兵感到驕傲，「腳受傷之後能夠挺過來，多虧他的自律與堅持。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運體操唐嘉鴻

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