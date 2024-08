中國水上芭蕾摘史上首金　完美表現連對手都臣服

▲中國隊與美國隊在水上芭蕾比賽結束後相擁。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運水上芭蕾團體項目,中國隊以總分996.1389分技壓群雄成功摘金,美國隊914.3421分獲得銀牌,銅牌得主則是西班牙,她們獲得了900.7319分。這面金牌是中國水上芭蕾史上首金,美國隊則是2004年以來第一次在這個項目中獲得獎牌。

本屆奧運水上芭蕾項目,三屆銀牌得主中國隊在俄羅斯隊缺席的情況下佔據了主導地位,俄羅斯隊自2000年雪梨奧運以來就贏得了這項項目的所有的金牌。

China wins first ever artistic swimming gold medal in team event at Paris#Paris2024 #artistcswimming #ChinaFrance #OlympicGames #Olympics #China pic.twitter.com/PdVsTQ5XGk