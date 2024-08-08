中國水上芭蕾摘史上首金　完美表現連對手都臣服

▲中國隊與美國隊在水上芭蕾比賽結束後相擁。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運水上芭蕾團體項目，中國隊以總分996.1389分技壓群雄成功摘金，美國隊914.3421分獲得銀牌，銅牌得主則是西班牙，她們獲得了900.7319分。這面金牌是中國水上芭蕾史上首金，美國隊則是2004年以來第一次在這個項目中獲得獎牌。

本屆奧運水上芭蕾項目，三屆銀牌得主中國隊在俄羅斯隊缺席的情況下佔據了主導地位，俄羅斯隊自2000年雪梨奧運以來就贏得了這項項目的所有的金牌。

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中國隊在最後一項技巧自選比賽中選用《生命之光》為配樂，隨著音樂落下，她們華麗的沉入水中，啟動整套高難度動作的序曲，中國隊完美展現出飽滿完美的肌肉線條，完成最佳比賽內容，結束後場內掌聲四起，就連銀牌美國隊的對手都讚不絕口。

「她們的比賽內容簡直是絕無僅有的，」美國選手盧屋（Jacklyn Luu）說道，「當你看到她們游泳時，她們就像機器一樣這麼乾淨，我們想把其中一些技巧融入我們的游泳中」。

「我們非常尊重她們」，查科夫斯基（Jamie Czarkowski）補充說道，「你可以看到她們付出了多少努力，毫無疑問，她們配得上這枚金牌」。

▲中國水上芭蕾隊。（圖／路透）