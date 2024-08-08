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唐嘉鴻要把獎牌再擦亮一點：讓世界看到台灣精神

▲▼巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻返台。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運奪銅，今光榮返國，他表示，雖然過程中發生掉槓失誤，但最終頂住壓力，做完整套動作，「我也盡力展現台灣精神給世界看，希望下次把獎牌再擦亮一點。」

唐嘉鴻在巴黎奧運以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌，許多粉絲一大早在機場守候，高舉看板歡迎他回家。

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回想比賽，唐嘉鴻說，這是他第二次參加奧運，「很榮幸，在預賽有頂住壓力，很順利成功挺進決賽，這對我們整個團隊都是很大肯定。」在決賽發生掉槓失誤，他坦言確實是一個坎，但也有所突破，「在整個準備決賽過程，其實都是非常幸福，雖然當天沒有做到非常完美，我也盡力展現了台灣精神給國際看。」

「台灣的選手就是這樣子不放棄，可以堅持到底。」唐嘉鴻認為，雖然沒有那麼完美，但拿到銅牌算是有收穫，「有獲得想要的成績，當然還有進步的空間。」

賽後激動落淚，唐嘉鴻透露，當時的眼淚很大一部分是釋放，「就像老師（翁士航）所說的那些堅持，很多都是我自己的選擇，對我來說，最重要的目標，會影響到我的選擇，包括自律、心情的調適，就結果來看，這個方向是正確的。」

擁有這一次的收穫跟經驗，唐嘉鴻感謝國人支持，「我會繼續努力，希望下一次可以把獎牌再擦亮一點。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運體操唐嘉鴻

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