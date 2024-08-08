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巴黎奧運台灣續拚獎牌　兩大女神郭婞淳羅嘉翎登場

▲羅嘉翎和郭婞淳即將登場。（組合圖／記者林敬旻攝）

▲羅嘉翎和郭婞淳即將登場。（組合圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

距離巴黎奧運閉幕剩下最後5天，台灣代表隊「舉重女神」郭婞淳，今天將在女子59公斤級登場，上屆摘金的她，將面臨很大挑戰；羅嘉翎也將於跆拳道女子57公斤亮相。

在東京奧運拿下金牌的郭婞淳，實現生涯大滿貫，今年前來花都衛冕難度頗高，主要是因為過去1年多大小傷勢不斷，出發前都還在做最後調整。

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巴黎奧運女子舉重59公斤級共12人參賽，現年30歲的郭婞淳已是所有選手當中年紀第2大，而從所有參賽選手的報名成績來看，郭婞淳暫時排在第4。

過去半年來，郭婞淳的練習漸入佳境，腰傷也逐漸能在掌握當中，她曾表示，只希望比賽當天傷勢不會痛到無法出賽就好。

「跆拳道甜心」羅嘉翎今天已經順利完成過磅，過去1個多月來和國訓中心合作體重控制沒有白費，今天她也和教練劉聰達一起到比賽場地大皇宮感受氣氛，劉聰達表示，這個場地真的太壯觀，聲浪有夠大。

跆拳道賽制將在同1天內完成賽事，根據籤表，羅嘉翎首輪將是黎巴嫩對手奧恩（Laetitia Aoun）。劉聰達分析，對手打法沒有太多變化，只要羅嘉翎原本的腳傷不要有太大影響，首輪過關應該不難。

另外在高爾夫女子組賽程上，錢珮芸、徐薇淩也將繼續在第2回合出戰，2人首回合表現都平平，想要爭奪獎牌，今天將是關鍵的一天。

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