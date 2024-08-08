回顧郭婞淳4次奧運之旅　與傷共存靠閱讀、彈琴找到力量

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳曾保有女子59公斤級抓舉、挺舉和總和的世界紀錄，還完成「大滿貫」，是台灣最具代表性的舉重選手之一，但第4度叩關奧運殿堂，她不得不負傷參賽，儘管挑戰無比艱鉅，她仍舉起了銅牌榮耀，每當需要力量時，她就挑選不同的書籍來閱讀，尋覓內心的平靜。

郭婞淳首次踏上五環殿堂，是在2012年的倫敦奧運，當時只有18歲的她，在58公斤級賽事拿下第8名，隔年她就在天津東亞運奪金。2016年里約奧運，她的排名提升到第3，收穫一枚銅牌，贏得個人首面奧運獎牌。2018年雅加達亞運，她以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤摘金。

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上屆東京奧運是國際舉重總會自2018年調整為59公斤量級後的首屆奧運，郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤替我國拿下該屆首金，同時刷新奧運3項紀錄，並完成奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽都摘金的「大滿貫」紀錄。

這3年郭婞淳卻受到腿傷和腰傷所苦，必須學習與傷勢共存，加上量級減少，競爭更加激烈，第4度的奧運之旅充滿挑戰，愛書成癡的她靠著閱讀、寫字和彈琴來尋找內心的平靜。

「雖然文字很輕，但組在一起的一句話，就可能變得很有力量，當我第一次看到實體書的時候，心情真的無法形容，我希望透過這樣的分享，讓更多年輕人找到力量。」

2年前曾「跨界」出書的郭婞淳說，「朋友常說我的房間就像是圖書館，我在練習之餘也常常選擇自己在房間獨處，透過閱讀、彈琴來抒發壓力，甚至在不同的心境下，挑選不同的書籍來看，這些都能讓我覓得內心的平靜。」

「2014年我遭遇嚴重傷勢，當時就是從閱讀中，讓我重新找到力量。甚至我在東奧奪金後，一度心情煩悶靜不下來，也是靠著看書來調整壓力。」

本屆巴黎奧運，郭婞淳已是所有參賽選手中第2年長，身上還有大小傷勢，但她無畏挑戰，再次替台灣舉起銅牌榮耀，達成個人連3屆奧運奪牌的偉大紀錄，她站上頒獎台時感動落淚，讓國人也感動不已。