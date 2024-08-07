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體育署在巴黎奧運打造海外國訓中心　美國隊很羨慕

▲巴黎奧運台灣輕艇好手張筑涵使用運動中心設備器材保持戰力。 。（圖／體育署提供）

▲巴黎奧運台灣輕艇好手張筑涵使用運動中心設備器材保持戰力 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年巴黎奧運在距離台灣將近1萬公里之外的巴黎舉行，對國手備戰是嚴厲考驗，但體育署在去年署長鄭世忠上任後就要求國家運動訓練中心與國家運動科學中心，在巴黎成立「中繼站」，以「海外國訓中心」為目標，用心服務國手備戰，也獲得國手好評。

本屆奧運中繼站的規劃分為三大部分，分別是「膳食公寓」提供選手家鄉味、「運動中心」提供選手便利的訓練場地，以及「物理治療所」協助選手訓練後或賽後的恢復。

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鄭世忠指出，「首先要感謝立法委蔡其昌委員的介紹，我們去拜訪喬山健康科技羅光廷總經理，了解他們公司整個在歐洲的營運情況，以及他們所能夠協助的地方。」

來自喬山的全力支援，包括免費提供人才、設備、配置規劃、搬運，在勒瓦盧瓦市的市立運動中心成立一個設備完善的重訓室與訓練場地，甚至還協助國民外交，捐贈一組重訓設備給勒瓦盧瓦市的市立運動中心。

值得一提的是，在同一個運動中心訓練的美國隊，看到我國代表隊使用的是全新器材，都非常羨慕，鄭世忠同意，在台灣選手不使用的空檔，提供給美國隊使用，堪稱促進台美關係一次成功的運動外交。

鄭世忠強調，「選手臨場的表現無法掌握，因為那完全就是反映出選手跟教練平常的訓練成果，我們能做的就是把後勤做好」，本屆巴黎奧運體育署協同國訓中心與運科中心，打造高規格中繼站，希望把它變成像是一個在巴黎當地的小型國訓中心以及運科中心。

▲體育署在巴黎奧運打造運動中心 。（圖／體育署提供）

▲體育署在巴黎奧運打造運動中心 。（圖／體育署提供）

國訓中心龔榮堂執行長表示，國訓中心本屆合計出動約30名同仁到前線支援，目標就是打造國訓中心在海外的支援據點，讓選手即使遠在巴黎，也能感受如同在國訓中心的照顧與安排。

運科中心執行長黃啟煌表示，選手到了正式比賽，最重要的就是恢復，本屆中繼站的規劃，就是完全依循著協助選手快速恢復以利後續備戰的目標進行，而選手恢復又是全方面的，包括飲食、物理治療與心理治療等，本屆中繼站一應俱全。

為了方便選手預約，運科中心還進一步開發「預約系統」，預約內容包括訓練場地、體能訓練、心理諮詢、醫療照護、營養補給、藥物諮詢、台灣家鄉味餐食及交通服務等全方面專業後勤，

運科中心運動科技與資訊開發處謝漢川處長表示，選手使用非常踴躍，迄今有超過1200次預約，主要是訂餐與交通部分。未來會將資訊以加密方式上傳雲端，持續強化預約系統功能。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光國訓中心運動中心

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