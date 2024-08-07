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巴黎奧運林郁婷拚金牌戰門票　舉重賽事登場方莞靈打頭陣

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林郁婷在奧運女子57公斤級。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴黎奧運賽程進入倒數，台灣代表團繼續爭搶獎牌。近來無端捲入性別爭議的「女拳王」林郁婷將在4強登場，力拚金牌戰門票；至於亞運金牌得主賴冠傑，將於輕艇競速賽事亮相。

自從巴黎奧運女子拳擊開打後，台灣女子57公斤級好手林郁婷就被捲入性別爭議的風波，如今事件暫時告一段落，她也可專心拚戰搶金牌。

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林郁婷4強對手，將是土耳其的卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），教練曾自強透露，原本沙盤推演的4強對手不是她，所以情蒐資料不太多，但他對愛徒有信心，「只要正常發揮，過關機會很大。」

另外，拿下杭州亞運金牌的台灣好手賴冠傑，將在輕艇競速男子1000公尺單人C艇預賽亮相，爭奪晉級的機會。

賴冠傑參加2024年亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽，以4分11秒577鍍銀，取得巴黎奧運的參賽門票，成為台灣取得奧運輕艇競速參賽資格的第1人。

至於台灣女子桌球代表隊鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟，也將於8強對上大魔王中國隊，預料會陷入一番苦戰。

奧運舉重也將展開首日賽事，台灣好手方莞靈將於女子49公斤級登場，這個量級共有12人參賽，方莞靈的報名成績192公斤、排在第8，想要爭奪獎牌需要有過人演出。

男子組賽事告一段落，接續登場的奧運女子高爾夫也將迎來首回合賽事，台灣代表隊成員錢珮芸、徐薇淩已經抵達1週，也多次下場練球，準備力拚最佳成績。

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