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「全台最難追女孩」邀花蓮見　張博雅390字吐心聲：非常開心

記者黃翊婷／綜合報導

中華隊田徑跨欄美少女張博雅，2日在巴黎奧運女子100公尺預賽跑出11秒88好成績，因為長相甜美，被網友封為跨欄界朱茵。張博雅透過臉書發文表示，「非常謝謝大家的祝福，很開心因為這次巴黎奧運會讓大家都注意到田徑項目」，接下來下半年度最大賽會113年全國田徑錦標賽，將在她的家鄉花蓮舉辦，歡迎大家抽空來觀賽。

中華隊田徑跨欄美少女張博雅。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

▲張博雅以外卡身分首次登上奧運殿堂。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

張博雅2日在巴黎奧運100公尺預賽跑出11秒88，雖然無緣晉級，但她也成為中華隊自1996年的「風速女王」王惠珍之後，史上第2位在奧運殿堂跑進12秒內的台灣女子短跑好手。張博雅昨日（6日）早上7時10分已與其他中華隊選手搭機回到台灣，許多民眾一早就在機場等候，歡迎選手們歸國。

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▲▼ 張博雅。（圖／記者王真魚攝）

▲張博雅6日已回到台灣。（圖／記者王真魚攝）

而對於被網友封為「跨欄界朱茵」，張博雅坦言知道此事，「但我更希望的是，大家能夠更專注田徑這項運動！」她在6日晚間也於臉書發表一篇390字的文章並表示，「站上運動員所追求的最高殿堂真的非常興奮，很開心能夠跟大家分享這份喜悅，既然能站上這個舞台，當然是抱持著勇於挑戰、絕不退縮的態度去面對任何一場賽事。」

張博雅提到，很感謝大家的祝福，也很開心因為這次巴黎奧運會讓大家注意到田徑項目，希望大家能夠多多關注國內的田徑好手，「不只有我，在我國田徑項目非常多有實力的選手，也有厲害的新生代田徑好手」，她會持續突破自我、繼續努力去挑戰任何更高層級的賽事，接下來下半年度最大賽會113年全國田徑錦標賽，將在她的家鄉花蓮舉辦，歡迎大家抽空來觀賽，一起為我國各縣市田徑好手加油。

▼張博雅邀請大家來113年全國田徑錦標賽觀賽，為我國田徑好手們加油。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

中華隊「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

中華隊「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

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