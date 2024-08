測染色體還是睪固酮？IBA說法矛盾　外媒傻眼

▲林郁婷捲入性別爭議影響巴黎奧運,國際間討論不斷。(圖/中華奧會提供)

文/鏡週刊

我國拳后林郁婷和阿爾及利亞選手哈利夫(Imane Khelif)近日出戰巴黎奧運並保底銅牌,然而因2023年時兩人曾遭世錦賽認定性別檢測未過取消參賽資格,引發一連串網路攻擊。針對此事,舉辦世錦賽的國際拳擊協會(IBA)昨(5日)召開記者會,然而沒拿出證據加上說法前後矛盾,一下說是測染色體,又說是睪固酮過高,讓性別檢測可靠性啟人疑竇,引發現場記者譁然。

根據《美聯社》《BBC》報導,IBA前醫學委員會主席、希臘婦產科醫生約菲利帕托斯(Ioannis Filippatos)在記者會上聲稱,2022年世錦賽時,IBA從數百名選手中抓出4人進行血液測試,之所以挑哈利夫和林郁婷進是因為其他許多隊伍對她們投訴,這顯示出體育界普遍不認可不平等的標準。

而由於2022年時他們沒有時間再進行檢驗,因此到了2023年世錦賽才進行2次檢測。記者會中,遠端連線的IBA主席、也是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)熟人的克雷姆列夫(Umar Kremlev)表示,檢測結果顯示兩名選手的睪固酮過高,到達跟男性一樣的程度,然而外媒就質疑,7月31日IBA的聲明中稱哈利夫和林郁婷是接受了一項獲得認可的「獨立測試」,沒有接受睪固酮檢測,細節予以保密。

更矛盾的是,IBA執行長羅伯茲(Chris Roberts)的說法是林郁婷和哈利夫的染色體測驗結果不合格,並非克雷姆列夫稱的睪固酮。染色體是人體天生的遺傳訊息,而睪固酮則是可以增加肌肉與力量的荷爾蒙。

記者會後,《BBC》記者再度訪問羅伯茲,記者詢問IBA於2022年到底進行了哪些測試?羅伯茲稱他們在土耳其伊斯坦堡的實驗室進行了性別測試,且是血液測試,並且2022年和2023年的測試結果均顯示兩名選手不符資格。

記者進一步詢問該測試到底是在測什麼,因為克雷姆列夫稱有關睪固酮,對此羅伯茲回應稱是在辨別染色體,記者要求羅伯茲進一步解釋,羅伯茲則稱就是看XX和XY染色體的匹配程度,記者再度詢問有關克雷姆列夫稱測了睪固酮一事,羅伯茲則稱他不會說克雷姆列夫錯了,這個血液測試就是性別測試,在檢測中兩名選手的睪固酮確實升高,結果顯示異常。

而記者再度要求釐清,並詢問羅伯茲是否清楚為何引起混亂,但羅伯茲稱他就是基於報告結果做答,無法說明細節,還反問記者為何不去問選手,因為他們不能直接透露選手個人訊息。

最後記者詢問IBA的測試是否有通過世界反興奮劑機構(WADA)的核可?羅伯茲表示有,但《BBC》詢問WADA,WADA表示他們只管興奮劑測試,沒有管性別測試。

訪談最後,羅伯茲還稱他們從未指哈利夫或者林郁婷是男性,都是媒體在炒作,對此記者反質疑IBA的醫師說兩人的基因是男性,羅伯茲則回應「醫師怎麼說的?他說了嗎?好(What did the doctor say? Did he? OK.)」。

目前國際上其他賽事均禁止跨性別女性參與女性運動賽事,至於拳擊賽事,根據國際奧會(IOC)的規章,若選手護照上的性別為女性,就被允許參加女子拳賽。先前IOC發言人亞當斯(Mark Adams)也為林郁婷和哈利夫背書,稱她們已經在相關賽事中比賽6年,都沒有任何問題,當然有資格繼續參加這次拳賽。



