測染色體還是睪固酮？IBA說法矛盾　外媒傻眼

▲林郁婷捲入性別爭議影響巴黎奧運，國際間討論不斷。（圖／中華奧會提供）

文／鏡週刊

我國拳后林郁婷和阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif）近日出戰巴黎奧運並保底銅牌，然而因2023年時兩人曾遭世錦賽認定性別檢測未過取消參賽資格，引發一連串網路攻擊。針對此事，舉辦世錦賽的國際拳擊協會（IBA）昨（5日）召開記者會，然而沒拿出證據加上說法前後矛盾，一下說是測染色體，又說是睪固酮過高，讓性別檢測可靠性啟人疑竇，引發現場記者譁然。

根據《美聯社》《BBC》報導，IBA前醫學委員會主席、希臘婦產科醫生約菲利帕托斯（Ioannis Filippatos）在記者會上聲稱，2022年世錦賽時，IBA從數百名選手中抓出4人進行血液測試，之所以挑哈利夫和林郁婷進是因為其他許多隊伍對她們投訴，這顯示出體育界普遍不認可不平等的標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而由於2022年時他們沒有時間再進行檢驗，因此到了2023年世錦賽才進行2次檢測。記者會中，遠端連線的IBA主席、也是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）熟人的克雷姆列夫（Umar Kremlev）表示，檢測結果顯示兩名選手的睪固酮過高，到達跟男性一樣的程度，然而外媒就質疑，7月31日IBA的聲明中稱哈利夫和林郁婷是接受了一項獲得認可的「獨立測試」，沒有接受睪固酮檢測，細節予以保密。

更矛盾的是，IBA執行長羅伯茲（Chris Roberts）的說法是林郁婷和哈利夫的染色體測驗結果不合格，並非克雷姆列夫稱的睪固酮。染色體是人體天生的遺傳訊息，而睪固酮則是可以增加肌肉與力量的荷爾蒙。

記者會後，《BBC》記者再度訪問羅伯茲，記者詢問IBA於2022年到底進行了哪些測試？羅伯茲稱他們在土耳其伊斯坦堡的實驗室進行了性別測試，且是血液測試，並且2022年和2023年的測試結果均顯示兩名選手不符資格。

記者進一步詢問該測試到底是在測什麼，因為克雷姆列夫稱有關睪固酮，對此羅伯茲回應稱是在辨別染色體，記者要求羅伯茲進一步解釋，羅伯茲則稱就是看XX和XY染色體的匹配程度，記者再度詢問有關克雷姆列夫稱測了睪固酮一事，羅伯茲則稱他不會說克雷姆列夫錯了，這個血液測試就是性別測試，在檢測中兩名選手的睪固酮確實升高，結果顯示異常。

而記者再度要求釐清，並詢問羅伯茲是否清楚為何引起混亂，但羅伯茲稱他就是基於報告結果做答，無法說明細節，還反問記者為何不去問選手，因為他們不能直接透露選手個人訊息。

最後記者詢問IBA的測試是否有通過世界反興奮劑機構（WADA）的核可？羅伯茲表示有，但《BBC》詢問WADA，WADA表示他們只管興奮劑測試，沒有管性別測試。

訪談最後，羅伯茲還稱他們從未指哈利夫或者林郁婷是男性，都是媒體在炒作，對此記者反質疑IBA的醫師說兩人的基因是男性，羅伯茲則回應「醫師怎麼說的？他說了嗎？好（What did the doctor say? Did he? OK.）」。

目前國際上其他賽事均禁止跨性別女性參與女性運動賽事，至於拳擊賽事，根據國際奧會（IOC）的規章，若選手護照上的性別為女性，就被允許參加女子拳賽。先前IOC發言人亞當斯（Mark Adams）也為林郁婷和哈利夫背書，稱她們已經在相關賽事中比賽6年，都沒有任何問題，當然有資格繼續參加這次拳賽。



更多鏡週刊報導

【拳擊性別爭議（上）】2022年檢測就有問題？IBA指林郁婷被取消資格未上訴 「護照性別不重要」

【巴黎奧運】6年來未出現任何問題 「林郁婷衰捲性別爭議」國際奧會霸氣回應了

【巴黎奧運】記者會混亂跳針被噓爆！IBA稱台奧會不讓公布資訊 要選手「自己證明出生就是女的」