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甜美長相撞臉香港女神　張博雅害羞笑了：希望大家更關注田徑

▲▼ 張博雅。（圖／記者王真魚攝）

▲張博雅。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊田徑「跨欄美少女」張博雅2日在巴黎奧運女子100公尺預賽跑出11秒88好成績，亮麗外表也引發討論，有網友直言長相神似香港女神朱茵。長相甜美受關注，張博雅難掩害羞，坦言滑臉書都會滑到，「但我更希望的是，大家能夠更專注田徑這項運動！」

張博雅2日在巴黎奧運100公尺預賽跑出11秒88，雖然無緣晉級，但成為中華隊自1996年的「風速女王」王惠珍之後，史上第2位在奧運殿堂跑進12秒內的台灣女子短跑好手。

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擁有阿美族血統的張博雅，五官深邃，網友誇讚長相甜美，連女生都為她著迷，還有網友逗趣表示，「全台最難追到的女孩」。

對於自己的外表引起討論，張博雅不好意思地說，最近確實有發現粉絲變多，在臉書也會滑到自己的相關話題，「沒有想太多啦，就是很謝謝大家的喜歡，但我更希望的是，大家能夠關注我們其他田徑好手，我們田徑運動員還有其他新生代的好手，都很不錯，希望大家能夠更關注這項運動，田徑真的很好看！」

這是台灣相隔24年，又有女子短跑選手站上奧運100公尺殿堂。張博雅感受很深，「剛進場看到其他頂尖好手時，本來覺得很有距離，但他們其實和我們一樣，或許先天條件不同，但大家都同樣努力，也趁這個機會觀察他們的賽前準備。」

她期許自己，眼光放得更遠，要和他們一樣更有自信，「最大收穫就是發現國外選手都非常有自信，即使結果不好，他們上了戰場的感覺很不一樣，散發『我會贏』的氣場，我以前可能會比較內向，希望以後可以跟他們一樣，好好提升自己的自信心。」

首度站上五環殿堂，張博雅難忘巴黎奧運漂亮的賽道，「紫色的跑道真的非常漂亮！」接下來，她將準備10月中全國田徑錦標賽，「這是我國田徑賽事積分最高的比賽，我會全力備戰，希望能夠提高積分，目標明年世大運、後年的亞運。」

▲▼「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）
 

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關鍵字： 張博雅朱茵2024巴黎奧運田徑

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