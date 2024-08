9次打破世界紀錄　瑞典飛人男子撐竿跳摘金：我從小最大的夢想

▲杜普蘭提斯(Mondo Duplantis)。(圖/翻攝自X/FloTrack)



實習記者胡冠辰/綜合報導

沒有對手!2024巴黎奧運男子撐竿跳,瑞典名將「飛人」杜普蘭提斯(Mondo Duplantis)以6公尺25的成績再度打破自己所保持的世界紀錄勇奪金牌,在超過8萬名觀眾的法蘭西體育場締造新猷,場內也響起熟悉的「Mondo」口號。

Gravity? Never heard of it. pic.twitter.com/xXTYFtwnwm

這場比賽是杜普蘭提斯第9次打破世界紀錄,打破了自己4月鑽石聯賽廈門站跳出的6公尺24。然而在五環殿堂中,杜普蘭提斯歷經碰竿失敗後,第三跳成功在全場屏息凝神中漂亮達成,改寫歷史,最後他在全場歡呼中衝到場邊和女友親吻慶祝。

「我還沒有意識到那一刻是多麼美妙」,杜普蘭提斯在完成歷史性的跳躍後受訪時說道,「我現在心中甚至還很難落地」。

History made by Mondo Duplantis. A new WORLD record. #LSU #Olympics pic.twitter.com/ABf06bspgp

「我能說什麼?我剛剛在奧運會上打破了世界紀錄,這是撐竿跳高運動員的最大舞台,我從小最大的夢想就是在奧運會上打破世界紀錄,我成功做到了,這種感覺前所未有」。

杜普蘭提斯挑戰世界紀錄時,連對手都一起鼓譟,和全場一同見證這特別時刻,「我盡可能的理清思緒」杜普蘭提斯最後談到熱情觀眾時說道,「那裡聲音很大,聽起來就像一場美式足球比賽,我有過在容納約10萬人的體育場待過的經歷,但我從來都不是關注的焦點,我只是想引導大家給我的能量,他們給了我很多,我成功了」。

Progression of the men's pole vault world record over the past 20 years



6.25m - Mondo Duplantis ???????? - 8/5/2024

6.24m - Mondo Duplantis ???????? - 4/20/2024

6.23m - Mondo Duplantis ????????- 9/17/2023

6.22m - Mondo Duplantis ???????? - 2/25/2023

6.21m - Mondo Duplantis ????????- 7/24/2022

6.20m -… pic.twitter.com/zdvB6EY1yC