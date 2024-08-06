9次打破世界紀錄　瑞典飛人男子撐竿跳摘金：我從小最大的夢想

▲杜普蘭提斯（Mondo Duplantis）。（圖／翻攝自X／FloTrack）



實習記者胡冠辰／綜合報導

沒有對手！2024巴黎奧運男子撐竿跳，瑞典名將「飛人」杜普蘭提斯（Mondo Duplantis）以6公尺25的成績再度打破自己所保持的世界紀錄勇奪金牌，在超過8萬名觀眾的法蘭西體育場締造新猷，場內也響起熟悉的「Mondo」口號。

這場比賽是杜普蘭提斯第9次打破世界紀錄，打破了自己4月鑽石聯賽廈門站跳出的6公尺24。然而在五環殿堂中，杜普蘭提斯歷經碰竿失敗後，第三跳成功在全場屏息凝神中漂亮達成，改寫歷史，最後他在全場歡呼中衝到場邊和女友親吻慶祝。

「我還沒有意識到那一刻是多麼美妙」，杜普蘭提斯在完成歷史性的跳躍後受訪時說道，「我現在心中甚至還很難落地」。

「我能說什麼？我剛剛在奧運會上打破了世界紀錄，這是撐竿跳高運動員的最大舞台，我從小最大的夢想就是在奧運會上打破世界紀錄，我成功做到了，這種感覺前所未有」。

杜普蘭提斯挑戰世界紀錄時，連對手都一起鼓譟，和全場一同見證這特別時刻，「我盡可能的理清思緒」杜普蘭提斯最後談到熱情觀眾時說道，「那裡聲音很大，聽起來就像一場美式足球比賽，我有過在容納約10萬人的體育場待過的經歷，但我從來都不是關注的焦點，我只是想引導大家給我的能量，他們給了我很多，我成功了」。

Progression of the men's pole vault world record over the past 20 years



6.25m - Mondo Duplantis ???????? - 8/5/2024

6.24m - Mondo Duplantis ???????? - 4/20/2024

6.23m - Mondo Duplantis ????????- 9/17/2023

6.22m - Mondo Duplantis ???????? - 2/25/2023

6.21m - Mondo Duplantis ????????- 7/24/2022

6.20m -… pic.twitter.com/zdvB6EY1yC — FloTrack (@FloTrack) August 5, 2024

此外，杜普蘭提斯也是全場唯一跳超過6公尺的選手，美國好手肯德里克斯（Sam Kendricks）以5公尺95奪銀，希臘選手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）則以5公尺90獲得銅牌。