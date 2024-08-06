運動雲

>

9次打破世界紀錄　瑞典飛人男子撐竿跳摘金：我從小最大的夢想

▲杜普蘭提斯（Mondo Duplantis）。（圖／翻攝自X／FloTrack）

▲杜普蘭提斯（Mondo Duplantis）。（圖／翻攝自X／FloTrack）

實習記者胡冠辰／綜合報導

沒有對手！2024巴黎奧運男子撐竿跳，瑞典名將「飛人」杜普蘭提斯（Mondo Duplantis）以6公尺25的成績再度打破自己所保持的世界紀錄勇奪金牌，在超過8萬名觀眾的法蘭西體育場締造新猷，場內也響起熟悉的「Mondo」口號。

這場比賽是杜普蘭提斯第9次打破世界紀錄，打破了自己4月鑽石聯賽廈門站跳出的6公尺24。然而在五環殿堂中，杜普蘭提斯歷經碰竿失敗後，第三跳成功在全場屏息凝神中漂亮達成，改寫歷史，最後他在全場歡呼中衝到場邊和女友親吻慶祝。

「我還沒有意識到那一刻是多麼美妙」，杜普蘭提斯在完成歷史性的跳躍後受訪時說道，「我現在心中甚至還很難落地」。

「我能說什麼？我剛剛在奧運會上打破了世界紀錄，這是撐竿跳高運動員的最大舞台，我從小最大的夢想就是在奧運會上打破世界紀錄，我成功做到了，這種感覺前所未有」。

杜普蘭提斯挑戰世界紀錄時，連對手都一起鼓譟，和全場一同見證這特別時刻，「我盡可能的理清思緒」杜普蘭提斯最後談到熱情觀眾時說道，「那裡聲音很大，聽起來就像一場美式足球比賽，我有過在容納約10萬人的體育場待過的經歷，但我從來都不是關注的焦點，我只是想引導大家給我的能量，他們給了我很多，我成功了」。

此外，杜普蘭提斯也是全場唯一跳超過6公尺的選手，美國好手肯德里克斯（Sam Kendricks）以5公尺95奪銀，希臘選手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）則以5公尺90獲得銅牌。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

關鍵字： 2024奧運2024奧運撐竿跳2024奧運國際杜普蘭蒂斯瑞典

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

教練：別看王齊麟嘻嘻哈哈的，隊內訓練菜單他是唯一吃得完的

教練：別看王齊麟嘻嘻哈哈的，隊內訓練菜單他是唯一吃得完的

跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

80Kg南韓選手越級打怪　對決140Kg柔道王者「變沙包」被單手抓來摔

80Kg南韓選手越級打怪　對決140Kg柔道王者「變沙包」被單手抓來摔

奧運新榜單！中華隊金牌入袋「排名大躍進」　美國逆轉中國變第一

奧運新榜單！中華隊金牌入袋「排名大躍進」　美國逆轉中國變第一

快訊／「台灣最速男」楊俊瀚資格賽強敵環繞　分組第6落入復活賽

快訊／「台灣最速男」楊俊瀚資格賽強敵環繞　分組第6落入復活賽

安洗瑩奪金後開砲了！抨擊韓國羽協傷病管理：很難繼續待在國家隊

安洗瑩奪金後開砲了！抨擊韓國羽協傷病管理：很難繼續待在國家隊

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

李洋奪金終於刮鬍子了！　燦爛笑容自拍照曝

李洋奪金終於刮鬍子了！　燦爛笑容自拍照曝

手肘3度動刀、阿基里斯腱全斷不能阻擋他　唐嘉鴻奇蹟重生太勵志

手肘3度動刀、阿基里斯腱全斷不能阻擋他　唐嘉鴻奇蹟重生太勵志

舉戴資穎為例批韓國羽協！安洗瑩直言夢想就是發聲：不要再卸責

舉戴資穎為例批韓國羽協！安洗瑩直言夢想就是發聲：不要再卸責

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

熱門新聞

教練：別看王齊麟嘻嘻哈哈的，隊內訓練菜單他是唯一吃得完的

跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

80Kg南韓選手越級打怪　對決140Kg柔道王者「變沙包」被單手抓來摔

奧運新榜單！中華隊金牌入袋「排名大躍進」　美國逆轉中國變第一

快訊／「台灣最速男」楊俊瀚資格賽強敵環繞　分組第6落入復活賽

安洗瑩奪金後開砲了！抨擊韓國羽協傷病管理：很難繼續待在國家隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

2跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

380Kg打140Kg　南韓選手慘成沙包

4奧運新榜單！中華隊排名大躍進

5快訊／「台灣最速男」楊俊瀚資格賽分組第6落入復活賽

最新新聞

1台灣記者正面對決　國際拳總瘋狂跳針

2盧秀燕接機擁抱楊勇緯、林真豪

3巴黎奧運「這場決賽」被封最詭異！網驚：台灣鬼門開？

4舉戴資穎為例！安洗瑩夢想就是發聲

5肯亞女將上訴成功推翻判決

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366