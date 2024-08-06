前洋基教頭托瑞意外「現身」王建民驚喜　陳建年憶父親真情哽咽

▲第11屆棒球名人特展在龍潭名人堂花園飯店開幕 。（圖／台灣棒球名人堂提供）

體育中心／綜合報導

台灣棒球名人堂第11屆入堂名人銅雕揭幕暨特展開幕儀式，今在龍潭名人堂花園大飯店舉行，「沈默王牌」王建民親自出席並為自己的銅雕揭幕，吸引約200名球迷等候，前洋基總教練Joe Torre則特別錄製影片祝福，讓建仔大為感動。另位入堂名人陳耕元的兒子、前台東縣長陳建年談到父親，則一度有真情流露，忍不住哽咽。

第11屆入堂名人銅雕揭幕暨特展開幕儀式，一早8點不到，就有不少球迷己到名人堂花園飯店等著一睹王建民丰采，活動還未開始，已把飯店三樓小劇場擠得水洩不通。教育部政務次長張廖萬堅、立法委員陳瑩都特別出席，尤其張廖萬堅一看到王建民，說高興的說：「我心目中永遠的男神！」

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張廖萬堅表示，「今天是代表賴總統來肯定5位入堂的名人，因為這是我們必須去記得、去了解棒球的歷史。」他25年前開始推動棒球時，就感覺到棒球跟台灣運動發展歷史有很深的連結，不管是棒球台灣的第一人林桂興，或是陳瑩的阿公陳耕元，他們在推動棒球時，都寫下非常感動歷史，還有包括KANO的故事和精神。

他並說：「將來體育署升等後，希望能把棒球名人堂的這個精神納進來，讓體育行政部門對運動文化的推廣、對運動文化保存的努力，讓人民看到政府的提昇。」

台灣棒球名人堂協會理事長趙士強則表示，有那麼多前輩對棒球付出，對棒球支持，台灣棒球名人堂要努力把故事一個一個介紹給大家，也希望名人堂協會能帶給大家對棒球有不同的認識。

▲台灣棒球名堂協會理事長趙士強頒發紀念品給王建民、彭誠浩及名人親友代表 。（圖／台灣棒球名人堂提供）

入堂名人陳耕元的兒子、前台東縣長陳建年致詞時，他先開趙士強玩笑說：「我父親不是因為我請他2杯小米酒才入選的。」引來現場一陣笑聲。接著他提到，自己是在台東農校的校長宿舍出生，因為父親53歲就過世，對父親的印象只有10歲以前，都是透過媒體的報導去了解父親。

但接著說到「我父親確實是一位非常了不起的…」時，有感而發，一度哽咽，隨後整理情緒表示，「他是第一個原住民的高級中學的校長，我是第一個原住民的縣長，到現在沒有第二個。」則是贏得一陣掌聲。

陳建年說：「感謝台灣棒球名人堂協會，讓我父親入選名人堂，我非常驕傲，也實至名歸。」他肯定協會雖是民間組織，卻對台灣棒球極有貢獻。立委陳瑩則表示，「我們都是傻子，傻傻的一頭栽進棒球的世界，傻傻的看球，傻傻的支持棒球，但讓我們繼續支持棒球。」

而曾任世界棒壘球總會棒球第一副會長的彭誠浩，則謙虛的說：「我只是一個平凡的老人，但今天無比的高興。」他引用「少棒之父」謝國城說的話「傻人才做棒球」，但他也說：「傻人做下來，覺得非常高興。」並介紹太太、兒女和家人，感謝的說：「因為有些家人，我才能做傻子。」

▲王建民與銅雕大師蒲浩明合影 。（圖／台灣棒球名人堂提供）

輸到王建民致詞前，台灣棒球名人堂協會則推出今天活動的「大彩蛋」，就是來自Joe Torre的遠方祝福，讓建仔意外又驚喜，他專注的看著影片，聽昔日教頭對他的祝福，彷彿回到過去時光，一度感覺眼眶泛著淚光。

Joe Torre除了恭喜王建民入選台灣棒球名人堂，認為這是很棒的榮耀，同時也讚賞建仔當初在洋基為他效力時，就是一位非常特別的選手，再大的壓力他都不受影響，是一個大賽型的投手，也受到台灣球迷瘋狂的喜歡。

對於Joe Torre的這個彩蛋，王建民表示完全不知情。但他說：「謝謝大家讓我有這個榮幸與幾位前輩一起入選這次的名人堂，這個榮耀不是我一個人的，是幫助過我的、支持我的、還有每個階段的教練他們的教導，還有我的家人也默默在後面支持我，我會帶著一樣熱忱的心幫助台灣的棒球，讓台灣的棒球越來越好，讓更多人喜歡台灣的棒球。」

▲王建民聽取導覽並欣賞特展 。（圖／台灣棒球名人堂提供）