運動禁藥專家挺林郁婷　質疑IBA對性別的醫學常識認知

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／路透，下同。）

文／中央社

台灣拳后林郁婷近期無端捲入性別爭議，台灣運動禁藥專家許美智直言，IBA對性別的近代醫學常識認知及報告解讀是否正確令人質疑。

目標鎖定巴黎奧運金牌的台灣拳后林郁婷，近期卻莫名捲入性別爭議，起因是她在去年3月世界拳擊錦標賽獲得1面銅牌，結果國際拳擊總會（IBA）認定林郁婷的生理數值異常，而粗暴地取消她的奪牌資格，即便她返台後再次檢查各項數據皆符合國際參賽規定，但還是遭到部分外國媒體猛烈攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣運動禁藥專家許美智接受中央社採訪時認為，當初IBA並未說明做了什麼檢測，對林郁婷來說很不公平，並抨擊IBA太過針對性，「應該在比賽前就要有明確規定並公告，而非臨時叫選手去抽血，IBA對性別的近代醫學常識認知及報告解讀是否正確令人質疑。」

許美智指出，林郁婷出生時醫師判定為女性，加上身分證、護照一直是女性，也都是以女子選手身分出賽，而且性別不能單從外觀、賀爾蒙指數或是染色體擇一做判定。

許美智說明，以現今醫學研究發現，單看賀爾蒙睪固酮濃度或染色體可能導致與事實有落差，「有些人有女性的性徵，但睪固酮比較高，而有的人即便擁有Y染色體，若其他基因蛋白有缺失也不會有睪丸。」

許美智透露，通常選手的賽內賽外尿檢都會有藥檢人員在旁觀察，也能間接作為判定她是女性，「相信郁婷無論在國內或國外一定被採樣很多次了，我覺得要是有問題，國際奧會現在也不會讓她出賽。」