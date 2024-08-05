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敗給林郁婷遭淘汰　保加利亞女拳手雙手比「X」抗議

▲保加利亞女將卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲林郁婷（左）與保加利亞女將卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova，右) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷在本屆巴黎奧運再遭性別質疑，女子57公斤級8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova)，以5比0獲勝挺進4強，確定至少保銅。而卡梅諾娃賽後卻用手指比出「雙X」的手勢，帶有瘋刺意味的抗議。

林郁婷與卡梅諾娃去年世錦賽對打過，林郁婷當時以5比取勝出，最後拿到銅牌，但被國際拳擊總會(IBA)以「性別生化檢測異常」為由取消銅牌，再由卡梅諾娃遞補。

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今年奧運林郁婷捲入性別議題風波，8強賽與卡梅諾娃再碰頭，開打前保加利亞奧會發表聲明反對林郁婷參賽。

依據外媒指出。這場比賽台灣觀眾人數相對較少，但在一個主要由法國觀眾填滿了四分之三的場館中，沒有人對林郁婷進行嘲罵。

第一回合非常平均，林郁婷以3比2的領先。第二回合結束，林郁婷以5比0領先，第三回合，卡梅諾娃找不到扭轉戰局的打法，林郁婷的臂展有明顯的優勢。

林郁婷以全場一致的票數贏得比賽，比賽結束後，林郁婷想要擁抱卡梅諾娃，但卻被忽視。但卡梅諾娃展現對林郁婷的尊敬，坐在繩子上，打開了繩子讓林郁婷離開擂臺，兩人握手，這一切都相當低調。

卡梅諾娃脫掉手套後，指著自己，用手指做出了「雙X」標誌，明顯是指她的女性染色體，似乎還在比賽後大喊「不，不」，她隨後一言不發地離開，沒有接受採訪。

她的教練喬爾基耶夫（Borislav Georgiev）拿著一張寫著「我只想和女性比賽，我是XX」的紙條，質疑林郁婷是否適合比賽，「我不是醫生，所以不能說林郁婷應不應該參賽，」他表示，「但當測試顯示他或她有Y染色體時，他或她就不應該來這裡。」

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