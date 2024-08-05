奪金之役四大亮點　熟悉的「台灣in」T字再現！李洋趴親地吻別

▲李洋奪金賽後跪趴場中，親地板吻別。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

「黃金男雙」麟洋配再度連霸奧運羽球男雙冠軍，全台灣人4日晚間都在關注這場「決戰之役」為他們加油。網友盤點這場精彩的比賽有四大亮點，包括熟悉的界內T字判定畫面、麟洋配「聖筊」再現、李洋奪金親場地、王齊麟拍屁股打氣。

麟洋配昨（4日）晚間與世界第一的中國組合梁偉鏗、王昶爭金，雙方過去5次交手，麟洋配以2勝3敗略居下風，奧運金牌戰，麟洋配首局以21比17力壓略顯緊張的對手，第2局在局末遭反超，以18比21讓出，決勝第3局以21比19，總局數2比1勝出，為我國贏得本屆首金，並以跨屆12連勝完成奧運金牌2連霸壯舉。

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▲▼「黃金男雙」麟洋配奪金再現聖筊姿勢。（圖／路透）



全台灣昨晚關注這場奪金賽，網友熱烈討論，列出了許多亮點，包括東京奧運時，李洋和王齊麟曾以「一正一反」的姿勢跪地慶祝，被球迷稱為聖筊，這次巴黎奧運再拿金牌，重現了這個經典畫面；李洋並在賽後慎重跪在羽球綠色場地中，彎低身親吻了地板，隨即遭好隊友王齊麟從後方重重拍了一下屁股，深厚感情透過轉播感動眾網友。

賽事部分，網友則認為，進入決勝第3局時，出現了熟悉的「界內球判定」畫面，是東京奧運時，兩人奪金關鍵最後一分，同樣由中國隊提出挑戰，經鷹眼判讀為T字壓線「界內球」，引得球迷津津樂道。

另外，決勝第3局也有網友大讚，雙方下半局繼續激烈拉鋸，麟洋配一波攻勢拉開比分，掌控了局面，尤其在18分那一球打得精采，最終「黃金男雙」以21比19拿下關鍵第3局，完成奧運金牌2連霸。

▼麟洋配在東奧時「致勝壓線球」讓國人熱血沸騰，被做成各種設計商品。（圖／資料照）

