林郁婷被質疑性別　母校鶯歌工商心疼：曾對打男選手流鼻血

▲台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透，下同）



記者許力方／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷在巴黎奧運遭質疑性別，捲如爭議仍勇闖4強，確定有獎牌入袋，賽後她落淚表示「走到這步真的很不容易，目標是再拿2勝奪金。」她的母校鶯歌工商拳擊教練也紛紛出面力挺林郁婷，校長顏海源談及此事更心疼直呼，林郁婷乖巧又認真，還曾找男選手陪練，打到鼻血直流也不放棄。

林郁婷面對莫須有的性別指控，仍奮力拚進拳擊女子57公斤級8強戰，與卡梅諾娃交手，最終5比0強勢奪勝挺進4強，確定保底至少拿下銅牌。事實上，去年林郁婷在世錦賽奪銅，無預警被國際拳總撤銷資格，銅牌正好就是由卡梅諾娃遞補拿下。

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賽後林郁婷激動落淚表示，「走到這步，真的很不容易，我相信大家都看在眼裡。此戰贏了不代表可以鬆懈，我要更精進自己，做好每一步，完成自己的目標，我的目標是再拿兩場勝利。」

鶯歌工商拳擊教練郭坤維、劉欣宏近日也雙雙出面力挺林郁婷，疾呼「奪金就能證明一切」，並稱性別爭議是「霸凌」、「誣陷」，很難過有心人士在努力的林郁婷身上找問題。

母校校長顏龍源也發文高呼，「郁婷一直以來都是鶯歌工商的榮耀，更是全國拳擊界矚目的焦點，上次的東京奧運，郁婷很可惜沒能奪牌，期待這一次可以為國家爭取最高榮耀。」並標記「拿回奧運金牌證明一切。」

顏龍源受訪時提及，林郁婷是拳擊校隊，為鶯歌工商在許多比賽中奪得佳績，過去還曾找男選手陪練，打到流鼻血也繼續上場，擁有強大拚勁。這次風波感到很心疼，因為林郁婷是乖巧認真有禮貌的女孩，外界應該聚焦在她的運動專業。