被詹子賢熊抱！平野惠一稱靠球迷力量逆轉　壓制張育成有特別準備

▲▼詹子賢再見安打 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

兄弟4日在大巨蛋主場9局上被對方一棒逆轉後，9局下再由詹子賢再見安打逆轉勝，延續大巨蛋8連勝紀錄，總教練平野惠一賽後還被詹子賢「熊抱」，能在大巨蛋拿下多場戲劇性勝利，平野惠一表示，「因為很多球迷支持的力量。」談到3連勝橫掃悍將，對付「狀元郎」張育成做足功課是一大關鍵。

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談到戲劇性的9局驚險獲勝，平野惠一表示，「我們也有經歷過被逆轉的狀況，落後十分都不能放棄，就算得了十分也必須要再得一分。之前說過不能放棄，一直重複這樣的話，今天比賽成真，希望大家都能深刻記得。」呂彥青9局上遭到狙擊讓即將到手的勝利有了劇場，平野惠一說，「這場比賽沒有誰做錯，呂彥青還是很努力地在投球。」

張志豪扛首棒首局就開轟，前一次得追溯至2015年9月5日，此戰則是本季第3次扛首棒，談到開路先鋒的安排，平野惠一強調，「教練團思考讓每個人都有表現，張志豪第一棒，詹子賢替補也有超乎預期的貢獻，他們表現真的很好。有想過給年輕人機會，但主力也很努力不讓位，這樣的精神很有幫助。」

回顧系列賽對戰張育成有保送、有佈陣，成功讓他9打數無安打，近2戰吞了5K，平野惠一透露，「如果讓他打起來，悍將氣勢不一樣，每天都會對他做功課。相反地，我們每天誰會是『Lucky Boy』都不知道。」

先發投手猛登6局上遇到亂流被追近至1分差，平野惠一坦言，「對方3局後投捕策略改變，我們沒馬上應對，如果野手能3局至5局給予反擊的話，分數就會不同。悍將下半季很拚、不想被橫掃，在中段沒得分的時候，局勢就會變成這樣。被打的投手猛登與呂彥青都需要反省，但野手也必須要檢討，如果中段戰多一分的話會比較好，最後一局也看到野手『道歉』般的表現了。」