快訊／麟洋配拚巴黎奧運金牌！　首局21比17先下一城

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟勇闖巴黎奧運金牌戰，今(4)晚與世界第1中國組合梁偉鏗、王昶爭金，尋求2連霸。麟洋配開賽比對手早進入狀態，上半局以11比8進入技術暫停，下半局開局雖被扳平，但麟洋配很快再次超前，以21比17率先拿下首局，拚衛冕有了好的開始。

身為巴黎奧運男雙衛冕軍的「麟洋配」，本屆預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，不過兩人抱持「既來之，則安之」的心態，在考驗中激發出最佳版本的自己，小組賽4連勝，8強賽直落2橫掃泰國組合，4強賽再逆轉擊敗丹麥第2種子。

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麟洋配在不被看好之下，以6連勝、「跨屆」11連勝之姿，連2屆挺進金牌戰，今晚與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金。雙方過去5次交手，麟洋配以2勝3敗略居下風，不過前一次對決是由李洋、王齊麟勝出，他們在今年全英公開賽16強以22比20、19比21、21比16勝出，終止了對戰3連敗。

雙方今日對決，中國組合率先拿下第1分，麟洋配靠著對手幾次失誤，以及王齊麟反手攻擊得分，很快以4比1反超。麟洋配比對手早進入狀況，梁偉鏗、王昶雖是世界第1，但他們首次登上奧運，看起來略顯緊張，李洋、王齊麟則表現沉穩，對球路的預判準確，一路保持領先，以11比8進入技術暫停。

進入下半局，中國組合追成13平，麟洋配很快以14比13超前，李洋殺球得分，再拉開15比13，隨後中國組合出現失誤，麟洋配持續擴大分差到17比14，加上對手局末發球又出問題，麟洋配以20比16取得4個局點，以21比17率先拿下首局。