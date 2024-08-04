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王威晨感冒臨時缺陣　平野惠一下半季啟動30歲以上球員輪休

▲▼中職王威晨。（圖／記者李毓康攝）

▲王威晨。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟原本4日要讓陳俊秀輪休，不過因為王威晨賽前有感冒症狀，所以臨陣換人，許基宏守三壘，陳俊秀先發一壘。

中信兄弟下半季開始採取輪休制，平野惠一解釋，「這周計畫讓30歲以上選手，稍微輪休一下，因為下半季最重要的時期是8月底到9月初，是需要衝刺戰績的時候，不希望主力選手太累，所以輪休。」原本要讓陳俊秀在此戰輪休，但王威晨臨時感冒狀況，讓陳俊秀又回到先發。

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今年兄弟二軍戰力傷兵多，也導致戰力較為吃緊，平野惠一說，「一軍主力若有人受傷，把二軍的球員拉上來，又沒有辦法輪替。」他也不希望主力球員扛整季，「一整年都踩油門的話，身體會出狀況，尤其最近感冒球員多。雖然贏球是目標，也會重視球員身體狀況。」

知道球迷討論過增加讓年輕球員上場的調度，平野惠一坦言，「不能說我不給機會，而是他們要爭取。」平野惠一解釋，以宋晟睿的情況來看，因為他春訓受傷起步較慢，目前已經錯過可以讓他嘗試的時期，加上之前跑壘、守備都有失誤，這樣的狀態無法贏過目前的外野手。

相反地，其他外野手也不會想讓宋晟睿搶走位置。平野惠一說，之前一度想讓宋晟睿取代岳政華先發，但岳政華又會有好表現，也曾想讓詹子賢坐一下板凳，但他扛第一棒又有好表現，曾頌恩這兩天也是有好表現，是中間有很多戲碼的過程。

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關鍵字： 中信兄弟平野惠一陳俊秀輪休制年輕球員

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