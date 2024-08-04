麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

▲麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟在2018年9月的婕斯盃首次搭檔，很快就在延到2021年舉行的東京奧運登上生涯巔峰，奪下台灣奧運羽球史上首面金牌，儘管在那之後陷入長達2年的低潮，不過兩人今年在巴黎奧運再現巔峰身手，今(4)日以2比1擊退世界第1中國組合梁偉鏗、王昶摘金，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合。

李洋與王齊麟是國中同學，兩人相識多年，卻直到2018年9月才正式搭檔，他們很快就在東京奧運迎來生涯巔峰，在賽前不被看好之下，一路過關斬將贏得奧運金牌，兩人在東奧的「聖筊」慶祝動作成為經典，王齊麟曾透露，「我是想捶地板，他可能想要拉筋一下。」李洋在旁補充，「我想要仰天長嘯。」兩人今日贏球後，又呈現一正一反的「聖筊」動作。

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麟洋配聲名大噪後隨之而來的是外界的高度期待，被對手仔細研究，加上兩人不幸輪流遭逢傷病，一度陷入長達2年的低潮。還好生性樂觀的兩人，即使面對挑戰也能安慰彼此，王齊麟去年亞錦賽拉傷右大腿鼠蹊部，李洋則在蘇迪曼盃羽球團體賽扭傷左腳踝退賽，李洋仍打趣說，「我們一人傷一邊，還真的是雙打組合。」

麟洋配在去年7月的日本公開賽終於一吐怨氣，連退世界第2、第1男雙組合封王；在日本賽前的9站賽事，麟洋配僅亞錦賽、加拿大賽晉級4強，還有4場在首輪就出局，日本賽這一冠對兩人來說是莫大的鼓舞。

李洋直呼日本真的是兩人的福地，「這兩年走來也真的是跌跌撞撞，希望能用這站比賽，檢視所有不足，也肯定彼此的付出。」他坦言，「未來我不能保證會永遠贏球，但我會繼續保持這份熱情，享受羽球賽場上帶給我的一切！」

兩人之後在杭州亞運打進4強，因為重感冒的關係，最終沒能爭金，以銅牌作收，李洋締造連兩屆亞運都奪牌的紀錄。由於李洋確定在今年9月的台北公開賽後退休，本屆巴黎奧運是麟洋配在五環殿堂的最後一舞。

儘管麟洋配出發前沒多少人看好他們能挑戰金牌，尤其兩人還被分在組內有3組世界前10的死亡D組，他們卻克服艱鉅考驗，以跨屆11連勝之姿闖進金牌戰，並在今晚的金牌戰以2比1力退世界第1中國組合，搭檔6年勇奪兩面奧運金牌，寫下我國羽球史上新猷。

在奧運羽球男雙史上，印尼與中國都曾締造2連霸，中國雙打名將傅海峰是唯一連2屆奪金的男雙選手，他兩屆的搭檔不同人，麟洋配成為首對完成衛冕的組合。