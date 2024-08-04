「全台灣人當妳後盾！」林郁婷今拚4強　網湧IG打氣：我們保護妳

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷參加2024巴黎奧運，今（4）日下午5點將出戰8強賽，卻因性別真實性屢遭質疑，引起熱論，林郁婷之所以走向拳擊之路，是因為想要保護被爸爸家暴的媽媽，不少網友湧入林郁婷的FB、IG加油，「郁婷保護媽媽，我們會保護妳，妳是最棒的台灣女生」、「全台灣人當妳的後盾」。

林郁婷今日台灣時間下午5點出賽，對上34歲保加利亞的斯塔涅娃（Svetlana Staneva），獲勝者將挺進4強，雙方曾在去年世錦賽碰頭，當時林郁婷以5比2勝出，最終那枚銅牌卻被國際拳擊總會（IBA）以她「性別生化檢測異常」為由撤銷，由卡梅諾娃遞補。

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▲網友替林郁婷加油打氣。（圖／翻攝自林郁婷IG）



許多網友在林郁婷的FB、IG暖心留言，替她加油打氣，「林郁婷加油妳最棒了！不要被不實的言論給影響了，相信妳能夠用實力來證明自己，我們都站在妳這邊喔」、「謝謝郁婷這麼勇敢！我們也會為妳加油」、「用實力證明自己，台灣的驕傲」、「加油，我們都是妳的後盾，盡全力就好，家永遠是妳的後盾」、「郁婷加油！明天我會死守著電視，在電視前面及網路上替妳加油的，請妳一定要好好的享受比賽」。

國際奧會（IOC）先前已經強調林郁婷完全符合規定，而林郁婷也出面回應，這幾天有收到不少親友的關心，她都跟大家說「她很好」，在奧運期間，她已經把社群軟體全都刪掉，強調這對她來說完全沒有影響，「就當作是對手怕我！」

▼林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

