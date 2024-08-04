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「麟洋配」遭酸專贏2千萬獎金　李洋金門親友團抱不平：很心疼

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運打進金牌戰，今晚（4日）將迎戰中國組合梁偉鏗、王昶爭金。不過卻有酸民私訊李洋，質疑麟洋配巡迴賽都早早出局，只在奧運贏球奪牌，令球迷心疼。李洋金門老家的親友團也替他抱不平，表示大家都只看到運動選手光鮮亮麗的一面，卻不知道他們這1、2年在比賽過程受過傷，直言「當然我們很心疼，不需要回應這樣的說法」。

▲▼李洋金門親友團 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李洋堂哥（左）替他打抱不平 。（圖／記者林名揚翻攝）

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在麟洋配爭金前夕，卻有酸民私訊李洋，「你們平常巡迴賽都1、2輪就出局了，為什麼偏偏贏在奧運。有一次台北公開賽還拿第2名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第2，然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」

對此李洋高EQ回應對方，「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利。身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了。」

▲▼李洋金門親友團 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李洋金門親友團到廟裡拜拜，祈求關聖帝君保佑李洋奪金。（圖／記者林名揚翻攝）

李洋金門親友團今早特地到雙鯉古地關帝廟上香祈福，盼望「麟洋配」今晚能衛冕奧運金牌。談到酸民私訊李洋，李洋堂哥李有忠感到十分心疼，他表示每個運動選手都是耗盡他們生命中最精華的歲月，希望能登上最高殿堂奧運參加比賽，除了希望李洋能再奪牌外，也希望更多的台灣選手能在世界舞台發光發熱，「不需要過度去回應這樣的說法，希望大家都能拿到2000萬」。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟，今晚將與中國組合爭奪奧運金牌。（圖／路透）

李有忠表示，羽球規定，選手每年要參加大大小小的比賽拿積分，得到一定的積分以後才能登上奧運，「不是說他想去比賽就能比賽，這1、2年來李洋和王麒麟在過程當中都有受傷過」，因此在比賽過程中有時不太順遂，沒有拿到金牌或銀牌，但也累積不錯的成績，才能殺進奧運16強，所以還是希望大家給予祝福，期待麟洋配為國爭光。

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關鍵字： 李洋羽球奧運麟洋配質疑王麒麟影音

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