麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

▲李洋。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運打進金牌戰，今(4)日將與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金，卻有酸民私訊李洋，質疑麟洋配巡迴賽都早早出局，只在奧運贏球奪牌，「現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」對此李洋高EQ回應，強調自己也有繳稅，從沒以錢為出發點，只要上場就想贏。

身為巴黎奧運男雙衛冕軍的「麟洋配」，本屆預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，一度讓王齊麟非常崩潰，不過兩人很快調整成「既來之，則安之」的心態，在考驗中激發出最佳版本的自己，一路挺進金牌戰，已經確定連2屆奧運奪牌。

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▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

在麟洋配爭金前夕，卻有酸民私訊李洋，「你們平常巡迴賽都1、2輪就出局了，為什麼偏偏贏在奧運。有一次台北公開賽還拿第2名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第2，然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」

對此李洋高EQ回應對方，「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利。身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了。」

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

李洋表示，「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法，但我真的每次上場就好想贏得勝利，不想讓自己的努力白費，不想讓支持我的人難過。」

依據我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第1名12.5萬、第2名3.8萬、第3名2.4萬。