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台灣一夜摘2銅牌！賴清德總統感動讚：台灣人民會繼續為你們加油

▲▼台灣定向飛靶好手李孟遠巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

▲台灣定向飛靶好手李孟遠巴黎奧運奪銅。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

台灣男子射擊好手李孟遠台灣時間3日晚間在巴黎奧運男子定向飛靶獲得銅牌，不但是台灣本屆第1面獎牌，也是台灣射擊史上首面奧運獎牌；女子拳擊好手吳詩儀緊接著也在奧運60公斤級4強賽，替台灣摘下1面銅牌。總統賴清德立刻發文恭喜，給予加油鼓勵。

▲▼台灣定向飛靶好手李孟遠巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

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賴總統晚間在臉書發文，「恭喜李孟遠，為台灣射下第一面獎牌，奪得男子定向飛靶銅牌！這是李孟遠第一次進軍奧運，也是台灣第一位在奧運定向飛靶獲得參賽資格的選手。」他表示「今晚，孟遠頂住壓力，拿出畢生功力，精準瞄準、穩定射擊，在決賽中排名第三，成功為台灣射下本屆奧運第一面獎牌！台灣在奧運的第一面！也是台灣在奧運射擊的第一人！」

▲▼台灣定向飛靶好手李孟遠巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

稍後，女子拳擊好手吳詩儀也傳來捷報，雖然今天在奧運60公斤級4強賽敗給中國對手楊文璐，最終以積分0比5落敗，仍為台灣摘下第2面銅牌。

▲▼吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，眼神堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

▲吳詩儀面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

賴清德總統謝謝吳詩儀全力以赴，為台灣打下本屆奧運的第2面獎牌，「吳詩儀在今天的拳擊女子60公斤級4強賽中，一走進賽場，她的眼神就相當堅毅。面對強勁的對手，吳詩儀奮戰到最後一刻，奪得銅牌，這也是她的第一面奧運獎牌。」

最後賴總統表示，「謝謝每一位選手努力享受舞台，為自己爭取更好的成績，台灣人民都會繼續為你們加油！」

▲▼吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，眼神堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

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