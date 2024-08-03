喬科維奇終於打進奧運金牌戰　直呼是「天大解脫」

▲塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／路透社，下同）

文／中央社

充滿熱切期待的塞爾維亞網球老將喬科維奇今天首度闖進奧運網球男子單打金牌戰，將與西班牙好手艾卡拉茲捉對廝殺，稱打進奧運金牌賽讓他如釋重負，盼為國爭取更高榮譽。

法新社報導，巴黎奧運男單頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）雖坐擁24座大滿貫冠軍，卻仍在尋求可望而不可及的奧運男單金牌頭銜。他今天在4強賽中以6比4、6比2擊敗義大利新星穆薩提（Lorenzo Musetti）。

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艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）稍早以6比1、6比1直落二擊敗加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），成為自1988年網球項目重返奧運以來，打進男單決賽最年輕的選手。

4日在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行的金牌戰，將是兩人第7度交手。艾卡拉茲日前才在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）男單決賽中擊敗喬科維奇。

喬科維奇說：「這是天大的解脫，因為我從未打進奧運金牌戰，即使我覺得我在奧運打得很好。」他在歷屆奧運只拿過一面銅牌，是在2008年北京奧運。

他說：「所以，無論週日戰況如何，能夠首次為我的國家取得更高的獎牌，是一項莫大榮耀。我會全力以赴爭取金牌。毫無疑問，這場比賽意義重大。」

艾卡拉茲則表示：「力拚金牌是今年初以來的目標，現在我們只差一場比賽就能摘下金牌。」

艾卡拉茲說：「決賽對我和西班牙人民來說非常重要，但我會試著不去想它有多重要，而是將專注於比賽上。」