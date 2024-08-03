李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

▲李洋比賽期間不刮鬍子。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋4強戰獲勝，打贏了丹麥勁敵，挺進金牌戰，比賽過程有網友發現，李洋的鬍子從小組賽就沒有刮過，一直留到現在，還有人建議他金牌戰刮一下，可以帥氣上台領獎，釣出王齊麟回應，「那是他的節奏，不能刮！」

有網友在Threads發文，發現李洋的鬍子從小組賽就一直留到現在，「李洋是不是相信贏了就不能刮鬍子，如果齊麟有海巡到能幫我解惑一下嗎？」

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貼文底下網友紛紛點頭，「那是一種迷信，其實很多運動員都有」、「運動員幾乎都有這習慣，要延續那個好運，不剪頭髮、不剃鬍鬚」、「沒錯，他自己有說過，這是他的一個習慣」、「是贏球儀式感」、「李洋有說過那是他的迷信，比賽期間不會刮鬍子」。

事實上，李洋也曾在IG發文，透露自己在比賽期間不刮鬍子，「或許是迷信，但也成為我個人的習慣，如果順利比到最後一天的決賽，鏡頭前的我通常是滿臉鬍渣」。

之前也有網友發文，「如果（王齊麟）海巡到我，可以請你跟洋哥說刮個鬍子，拿金牌帥一波」。王齊麟現身留言，「那是他的節奏，不能刮！」