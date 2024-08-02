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快訊／「證件妹」吳佳穎奧運止步資格賽　發文道歉：請鞭小力一點

▲杭州亞運女將射擊吳佳穎。（圖／中華奧會提供）

▲射擊女將吳佳穎。（圖／中華奧會資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

3度叩關奧運的「證件妹」吳佳穎2日在奧運女子25公尺手槍資格賽中，表現失常拿下572分，止步於資格賽。對此，吳佳穎賽後發文道歉，「對不起，讓大家失望了，請大家鞭小力一點」。

吳佳穎2日出戰女子25公尺火藥手槍賽事，慢射總分280僅名列第36，快射292分，合計572分，總排名為第31名，在資格賽落馬，宣告無緣決賽。

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吳佳穎2日晚間8時25分發文先道歉說，「對不起，讓大家失望了，請大家鞭小力一點」。她表示，這場賽事的準備到上場，整體來說調適的還不錯，而之後她也會繼續回到練習場，把自己歸零，重新開始，努力練習，「謝謝大家的應援」。

網友看完紛紛留言，「辛苦了，謝謝」、「選手們請不要說對不起，最想贏的是你們，謝謝佳穎，辛苦了」、「辛苦了已經很棒了」、「謝謝妳的努力奮戰。不要說對不起，台灣的所有人都會支持妳的！加油」、「不要說對不起啊啊啊，登上奧運殿堂都是最棒的，辛苦了」、「妳已經很棒了，沒有任何一位選手需要為了沒拿獎牌而道歉」。

#2024巴黎奧運 女子25公尺火藥手槍射擊資格賽 今天佳穎出戰女子25公尺火藥手槍賽事，最後佳穎以570分結束，止步資格賽。 賽後佳穎想跟大家說：「對不起，讓大家失望了，請大家鞭小力一點????」 雖然如此，但在這場賽事的準備到上場，整體來說調適的還不錯，而之後佳穎也會繼續回到練習場，把自己歸零，重新開始，努力練習???? 謝謝大家的應援???????? 照片來源：路透社

吳佳穎 Wu Chia Ying（證件妹） 發佈於 2024年8月2日 星期五

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關鍵字： 吳佳穎奧運手槍賽道歉失利

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