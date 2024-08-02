雷千瑩給自己很多信心　戴宇軒滿意首屆奧運之旅發揮

▲巴黎奧運射箭好手戴宇軒。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

中華射箭混團於16強在加射以1分之差不敵韓國隊，這同時也是新生代射箭好手戴宇軒在本屆奧運會參加的最後一個項目，他點評自己生涯第一屆奧運，指出有吸取每場比賽經驗並改進缺點，滿意本屆奧運自己的發揮，但回台灣之後仍必須要把發現的問題努力改進。

談到自己首屆奧運之旅的發揮，戴宇軒指出，「畢竟經歷了這麼長的時間，前面有世界盃、奧運的資格賽，在那時候其實每一場每一場的狀態自己都很了解，但是可能都缺少一點點需要改進的地方，但有把每一場的經驗累積起來，在訓練的時候去做改進。」

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他直言，「到了奧運，我覺得調整的速度其實比以前來講好很多，也快很多了，所以在場上能有這樣的發揮，我覺得對我自己來講已經很滿意，但是回去一樣要繼續努力，把這一場發現到的一些問題繼續去改進，下一次會更好！」

這次的混團與學姊雷千瑩搭配，戴宇軒表示，像此役前兩趟的調整比較慢，但是雷千瑩給了他很多信心，也會給他場上風向上面的判斷建議，讓他調整速度比較快，更清楚自己該做什麼事。

而雷千瑩則對這位小學弟的表現十分讚許，「這一次我覺得他表現得很好，真的很棒！」並補充，「他有照著自己說的慢慢一步一步調整，加上我們這次的比賽賽程其實拉得很長，大家要一直hold在這個狀態下面其實是比較辛苦的，他提到自己能控制在一個自己覺得不錯的張力，是一個很大的進步，當然中間可能還有一些小小的問題回去需要修改，但我相信未來他一定是無可限量！」