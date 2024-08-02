運動雲

>

雷千瑩給自己很多信心　戴宇軒滿意首屆奧運之旅發揮

▲▼戴宇軒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運射箭好手戴宇軒。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

中華射箭混團於16強在加射以1分之差不敵韓國隊，這同時也是新生代射箭好手戴宇軒在本屆奧運會參加的最後一個項目，他點評自己生涯第一屆奧運，指出有吸取每場比賽經驗並改進缺點，滿意本屆奧運自己的發揮，但回台灣之後仍必須要把發現的問題努力改進。

談到自己首屆奧運之旅的發揮，戴宇軒指出，「畢竟經歷了這麼長的時間，前面有世界盃、奧運的資格賽，在那時候其實每一場每一場的狀態自己都很了解，但是可能都缺少一點點需要改進的地方，但有把每一場的經驗累積起來，在訓練的時候去做改進。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，「到了奧運，我覺得調整的速度其實比以前來講好很多，也快很多了，所以在場上能有這樣的發揮，我覺得對我自己來講已經很滿意，但是回去一樣要繼續努力，把這一場發現到的一些問題繼續去改進，下一次會更好！」

這次的混團與學姊雷千瑩搭配，戴宇軒表示，像此役前兩趟的調整比較慢，但是雷千瑩給了他很多信心，也會給他場上風向上面的判斷建議，讓他調整速度比較快，更清楚自己該做什麼事。

而雷千瑩則對這位小學弟的表現十分讚許，「這一次我覺得他表現得很好，真的很棒！」並補充，「他有照著自己說的慢慢一步一步調整，加上我們這次的比賽賽程其實拉得很長，大家要一直hold在這個狀態下面其實是比較辛苦的，他提到自己能控制在一個自己覺得不錯的張力，是一個很大的進步，當然中間可能還有一些小小的問題回去需要修改，但我相信未來他一定是無可限量！」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運射箭戴宇軒雷千瑩2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被鏡頭抓到　中國網友：噁心

樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被鏡頭抓到　中國網友：噁心

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

熱門新聞

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

2曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

3李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

4對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」暖爆

5和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

最新新聞

1成功衛冕！中國拿下跳水男雙3公尺跳板金牌

2江少慶飆151　鋒總對王念好U23

3韓安齊奧運遭取消資格　教練親曝主因

4日馬術選手曬銅牌　揪愛駒萌自拍

5美少女張博雅100公尺首輪11秒88

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

戴資穎淚崩談膝傷：出發前就知拿金牌根本辦不到

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366