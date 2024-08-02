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李智凱看小戴負傷拚戰感受深　再戰名古屋亞運？

▲▼ 李智凱 。（圖／記者王真魚攝）

▲李智凱 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「鞍馬王子」體操國手李智凱受邀參加手機體驗活動，這是他繼亞錦賽失利無緣奧運資格後，首度公開露面。這段時間養傷、沈澱，李智凱直言，心情好多了，很開心見到大家，接下來是否備戰2026年名古屋亞運，他表示，「當然有機會的話，會再努力。」

李智凱在上屆東京奧運，在體操鞍馬奪下銀牌，不過今年經過四站世界盃既奧運資格賽後，總積分僅居第三，無緣提前收下奧運門票，亞錦賽成為進軍巴黎的最後希望，卻在全能項目失利，最終無緣巴黎奧運。

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繼亞錦賽後久違出席公開活動，李智凱神情輕鬆許多，他也說，心情好多了，身、心狀態恢復得差不多，也把重心放在家人、孩子身上，「希望藉由這段時間，準備好、充飽電再出發。」

有別於過往在戰場，這次以旁觀者角度看中華隊，李智凱表示，感受不太一樣，也會熬夜為中華隊選手應援，「看大家比賽，真的是滿緊張又刺激，都會全力把他們集氣，期待他們有好表現。」有時家人對比賽有疑惑，自己也會跳出來解說，「在台灣以不同身份感受奧運氣氛，也是很不錯的經驗。」

日前羽球天后戴資穎不敵老戰友依瑟儂、止步小組賽，賽後淚崩坦言傷勢並未痊癒。李智凱也到她的IG留言為她打氣加油。

「身為運動員，就是最怕遇到運動傷害，有聽到她一些故事，包括出發前有些傷勢，甚至可能比較嚴重，但看到她依舊上場、不曾放棄，甚至戰到最後一刻，真的很感動。」李智凱說，「自己也是很多傷勢，所以感受很深，其實就像大家說的，看到哭是真的。」

面對外界認為中華隊本屆成績不如預期，李智凱認為，這就是競技運動存在的意義，沒有絕對好壞，「大家都盡力發揮了，我們當然想爭取最高成績，也盡力而為， 不管最後結果， 大家真的都盡力了。」

28歲的李智凱談到接下來的規劃，表示目前都還在調整階段，討論清楚後會再向大家報告。媒體好奇是否向學長陳智郁看齊，不輕易言退，甚至挑戰2年後的名古屋亞運？他語帶保留笑回，「再跟智郁學長好好討教，怎麼稱到這個年紀，會向他學習，當然有機會的話，會再努力一下。」

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