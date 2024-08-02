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奧運轉播補助8000萬！民怨看不到　蔣萬安喊：開放全民共賞賽事

台北市長蔣萬安（照中間比讚男性）2日呼籲，放寬2024巴黎奧運轉播權，讓全民同樂。（圖／方萬民 攝）

▲台北市長蔣萬安（照中間比讚男性）2日呼籲，放寬2024巴黎奧運轉播權，讓全民同樂。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市長蔣萬安2日表示，2024巴黎奧運十分精采，自己在趕行程路程中也會抽空替羽球好手李洋、王齊麟加油，也希望讓台灣民眾有更多管道收看奧運。

2024巴黎奧運各項賽事刻正進行中，不少民眾對觀看管道不多感到不便，因為大部分賽事轉播權集中在特定平台，且只開放付費會員，因而呼籲實現「奧運轉播平權」，讓轉播更便民。

對此，蔣萬安上午參加「台北市政府員工親子日開幕及運動嘉年華」時表示，自己也希望能夠讓民眾有更多的管道、更容易來看到奧運賽事，不過細節仍需尊重主辦單位簽約規則。

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▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）

▲「麟洋配」。（圖／中華奧會提供）

國民黨立委葉元之向本刊直言，光「愛爾達付費平台」轉播，教育部體育署就砸了新台幣8000萬元補助權利金，但這個平台限制付費會員觀看，等於政府拿納稅義務人的錢補貼媒體，只開放給少數人享受轉播權，而媒體本來就向會員收費了，「等於兩邊賺」。他說，政府既然投入補助資源，就應當要求讓資源極大化，要求轉播單位再放寬授權，讓全民都有機會看到轉播。

體育署對此表示，2024巴黎奧運，愛爾達平台便花超過4億元權利金，而取得獨家轉播權的平台，體育署本來就會補助8000萬元，目的是要求分享一定轉播權限給其他通路，比方公廣集團的與公共電視及華視。目前已要求在其他平台，進行超過2500小時的轉播服務，而賽事新聞及宣導也至少釋出給15家媒體頻道合作揭露，這些都是體育署補助款中附帶要求的。

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關鍵字： 奧運台北市長轉播權愛爾達

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