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LLB次青少棒新明國中出發挑戰衛冕　世界賽轉播台灣不缺席

▲▼桃園新明國中今日前往美國，再度挑戰LLB世界冠軍金盃。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲桃園新明國中今日前往美國，再度挑戰LLB世界冠軍金盃。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

體育中心／綜合報導

代表台灣取得世界少棒聯盟(LLB)亞太暨中東區次青少棒(Junior League)冠軍的桃園新明國中於今(2)日上午搭機前往美國，參加美國時間8/4起在密西根州的泰勒(Taylor, MI)舉行的LLB次青少棒組世界賽，新明國中去年在世界賽獲得冠軍，本次將以衛冕軍之姿接受挑戰，希望將冠軍盃再次帶回台灣；而龜山國小也將在台北時間8日出發，挑戰少棒組(Little League)冠軍；今年度LLB世界賽相關賽事，在MOD愛爾達體育四台及Getwin Sport Twitch頻道皆能欣賞到我們台灣小將精彩表現，邀請球迷一起關注為台灣加油。

在今年3﹑4月由台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦的中華電信謝國城盃少棒及青少棒賽，分別由桃園龜山國小及新明國中順利蟬聯冠軍，再次代表台灣參加LLB少棒及次青少棒亞太暨中東區的賽事，面對來自韓國及日本…等強隊的挑戰，順利衛冕冠軍，雙雙取得前往美國參加世界賽的資格。新明國中將挑戰衛冕世界賽冠軍，而龜山國小去年不幸在世界組冠軍戰落敗，雖然最終只獲得季軍，但是其在球場上的表現，經過參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，榮獲以洛許（Jack Losch）為名的團隊運動精神獎，為台灣球隊首次獲獎。

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今年LLB次青少棒組(Junior League)世界賽將於美國時間8/4至8/11於密西根州的泰勒(Taylor, MI)，新明國中第一輪輪空，首場比賽將於美國時間8/5晚間面對歐洲及拉丁美洲比賽的勝隊，冠軍戰將預定在8/11舉行。而少棒組(Little League)緊接著於8/14至8/25於賓州的威廉波特(Williamsport, PA) 舉行，龜山國小首戰將面對加拿大，冠軍戰將預定於美國時間8/25舉行。

台灣世界少棒聯盟(TLLB)表示，承接會務以來，一直積極與總會洽談，希望透過轉播將每一位在美國比賽的小選手的精采表現，傳送到國人眼裡，由於LLB相關賽事的轉播權由美國ESPN負責，但ESPN在台已無營業，因此透過LLB總會協助，TLLB購買取得今年度賽事在台灣地區轉播的權利，預計將轉播14場LLB相關賽事包含50/70組、少棒及次青少棒組，今年度轉播因訊號傳輸關係，因此部分賽事將採D-LIVE方式轉播，詳細的賽事轉播資訊請關注Getwin_Sport粉絲專頁(https://www.facebook.com/GetWinSport)及台灣世界少棒聯盟粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaiwanLittleLeagueBaseball)。

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關鍵字： 桃園新明國中LLB台灣體育

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