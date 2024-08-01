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跟地主球員同場比賽好吵！李洋、王齊麟想起雅加達亞運

▲▼麟洋配李洋、王齊麟小組賽4連勝，全場最後時刻高喊台灣替他們應援 。（圖／中華奧會提供）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟巴黎奧運叩關4強 。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

金牌男雙「林洋配」李洋、王齊麟持續往挑戰奧運衛冕之路邁進，巴黎時間1日順利直落二擊敗泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，順利擠身4強行列，由於同場還有地主好手波波夫(Toma Junior Popov)同時出賽，於是現場的鼓噪聲、吵雜聲特別大，兩人笑說這場景讓他們回想起雅加達亞運的時候。

首局從頭領先到尾拿下，但次局卻跟對方纏鬥到最後才拉開，賽後李洋自責直說，「是我發球太爛！」但王齊麟則表示是風向的問題，他指出因為第二局對方順風，所以兩人在平球跟「發接發」的部分處理的比較不好。

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奧運期間由於小組賽多一場，導致他們頻頻連續出賽，王齊麟坦言，「我在第一局後半段精力有點掉下來，好險李洋有持續保持強勢，因為我身體有點疲憊，所以還是希望今天結束趕快再回去多休息一點，再睡更好一點。」李洋則認為今天兩人屬於互補，在對方專注力下滑時剛好都能挺身而出。

4強賽將再度交手丹麥組合阿斯特魯普(Kim Astrup)與拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，兩人特別點出要注意對方的「發接發」，指出對方是非常經驗老道的組合，「他在場上會弄你一下，或是跑過去撿球或是怎樣，反正他有各種妙招想要弄你的心態。」強調下一戰專注力跟體力要好好調整。

下一場場面可能迎來一面倒為對手加油的場景，李洋打趣說，「我們觀眾只要一半，我們就算贏了！」希望在法國的台灣人們多多進場幫他們加油。

此役剛好跟地主好手波波夫同場出賽，現場充滿鼓噪聲，甚至主場觀眾還會用腳跺地發出噪音干擾，兩人笑說真的好吵，連擊球的聲音都聽不到，直言好像回到雅加達亞運在印尼主場比賽的感覺，王齊麟還開玩笑說，「能不能跟主審借一副抗噪耳機。」

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